11 keer een dikke Brabus op Nederlands kenteken

Dik, dikker, dikst.

Brabus-tuning heb je in alle soorten en maten. Dat ook Nederlanders geïnteresseerd zijn in de tuner, bewijst dit lijstje wel. Van kanonnen met meer dan 800 pk, tot een subtiel basis-pakketje. Het komt allemaal voorbij. Brabus beperkt zich niet alleen tot Mercedessen. Ook Smart valt onder het Daimler-concern. Diverse Hollanders zijn in het bezit van een door Brabus aangepakte Smart. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken van de desbetreffende auto.

Brabus B63S 730 Cabrio



Deze serieus gepimpte S-klasse cabrio trekt de aandacht. Met zijn witte kleur, zwarte details en Brabus-logo’s is de auto moeilijk over het hoofd te zien.

Brabus G K8 widestar



Subtiel is hier niet het juiste woord. Deze G-klasse is in de basis een G 55 AMG. Check ook die drie lampjes in de voorbumper.

Merc-AMG A45 door Brabus

Het instapbommetje van AMG, aangepakt door de tuner. Donker uitgevoerd met een matgrijze kleur in combinatie met zwarte details.

Brabus Roadster

37 pk. Althans, als we het kenteken mogen geloven.

Brabus B50

Dit is een subtielere S. Geen complete Brabus-uitdossing, maar een voordeliger B-pakketje.

Brabus GLS 850

Deze GLS kreeg wel het volledige circus. Ooit een GLS 63 AMG á 585 pk. Nu een beest met meer dan 800 pk.

Brabus op basis van E63 AMG

Enkele Brabus-logo’s en een Brabus-uitlaatsysteem. De (fraaie) AMG-velgen bleven behouden. Good choice!

Brabus Smart

Dit vlotte karretje rolt met 177 pk. Mooi? Mhaw.

Mercedes CLS á la Brabus

Deze CLS 500 is compleet verbouwd met een bodykit en wielen. De 408 pk sterke V8 is wellicht ook gekieteld.

Brabus S65

Dit is geen statige limousine meer. De S65 AMG kreeg een heftiger maatpak aangemeten. Vermoedelijk gaat het hier enkel om optische tuning. Niet dat je met 630 pk ook maar iets tekort komt.

Brabus DS6



De enige diesel uit het lijstje. Het vermogen nam met 58 pk toe naar 367 pk.