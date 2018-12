Tesla opent bizar groot pand in Eindhoven

Vandaag is de nieuwe locatie van Tesla in Eindhoven geopend.

Het nieuwe pand is gelegen aan de Boschdijk 1111, deze bestaat uit een Store en een Service center. De Store is vanaf 14 december geopend, het Service center zal op een later moment open gaan. De nieuwe, grotere vestiging meet in totaal maar liefst 5500 vierkante meter! De nieuwe locatie vervangt daarmee de oude Store, die was gevestigd aan de Huizingalaan en bood amper plek aan een tweetal auto’s.

De nieuwe Store is van maandag tot vrijdag geopend van 10:00 – 18:00 en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.

Model 3

Tijdens het open huis, morgen en overmorgen (vrijdag 14 en zaterdag 15 december) is ook de Model 3 te zien. Vandaag was er al een preview, check de foto’s in de gallery. De prijzen konden we laatst al met je delen. Mocht je willen kijken, er is een barista aanwezig en is er voor kinderen tot 8 jaar een race track om de elektrische mini-Tesla te testen.

De eerste Nederlandse klanten hebben vorige week een uitnodiging gekregen om hun Model 3 te configureren. De eerste leveringen zullen plaatsvinden in februari/maart 2019.

Uitbreiding in Europa

De vestiging in Eindhoven bedient het zuiden van Nederland. Tesla telt momenteel acht Sales- en Service locaties in Nederland, maar met Mobile Service kunnen klanten in veel gevallen ook aan huis worden geholpen. Op dit moment heeft Tesla in Nederland tien Mobile Service auto’s. Met meer dan 111 Retail Stores en Service locaties, en het groeiende Superchargernetwerk met meer dan 430 locaties in Europa breidt Tesla dus steeds verder uit. Sneller dan elk ander merk dat ooit in Nederland heeft gedaan?