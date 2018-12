Elektrische auto’s zijn gruwel voor sleepdiensten

Een nieuwe aandrijving zorgt voor nieuwe kinderziektes.

Elektrische auto’s mogen dan rijp voor de toekomst zijn: het blijven auto’s. Als jij van achter wordt aangereden door een Opel Corsa, dan heb je nog steeds dikke schade, soms zelfs zo erg dat je afgesleept moet worden. Door het toenemende aantal elektrische auto’s op ’s lands wegen komt het sleeppersoneel steeds vaker in aanraking met het elektrospul. Dat is niet altijd even makkelijk.

Tegen AD zegt Eef Spaan van Wolves Mobiliteit dat het bergen van elektrische auto’s veel extra tijd in beslag neemt. De elektromotoren kunnen er slecht tegen als de wielen draaien terwijl de motor niet aan staat. Ook kunnen de meeste elektrische auto’s niet van de handrem af als de motor uit is. Momenteel is de enige oplossing het optillen van de auto en extra wielen er zelf onder zetten, maar dat kost veel meer tijd dan bergers zouden willen. Immers, des te eerder de auto geborgen is, des te eerder de ontstane file zich oplost.

Bovendien blijkt de range van elektrische auto’s nog steeds vrij optimistisch berekend. Het hoeft niet eens schade te zijn: bergers moeten ook vaak uitrukken voor gestrande elektrische auto’s, waar de bestuurder net even zich verrekende in de actieradius. Met de huidige kou moet de auto veel harder werken en staat vaak de kachel vol aan: ook dat kost bereik. Tijdig opladen en actieradius in de gaten houden blijft het advies. Doe het voor jezelf, maar ook voor de bergers.

Image-credit: Nederlandse Opel Ampera-e, gespot door @dubcars.