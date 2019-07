12 jaar oude bestseller wordt eindelijk uit zijn lijden verlost

Goodbye, my friend!

De Dodge Grand Caravan is een auto in de categorie: verrek ja, die was er ook nog. In principe is het een briljante auto. Het is namelijk een ouderwetse MPV. Niet alleen qua layout en ruimte, maar ook que techniek.

In Europa zou dat betekenen dat de auto belast zou worden met 70.000 (ofzo) euro aan milieubelasting, maar in zijn natuurlijke habitat (de Verenigde Staten) is dat niet het geval. Daar is de Dodge Grand Caravan een waar koopje. Op dit moment is er een actie waardoor je voor minder dan 25.000 dollar in een Grand Caravan wegrijdt, met zeven stoelen, airco en een 283 pk sterke V6.

De huidige generatie (fabriekscode ‘RT’) loopt nu al mee sinds 2007. Er werd al langer gekeken om de MPV uit productie te nemen, maar er was nog altijd vraag naar. In 2015 zakte het aantal verkochte units onder de 100.000, maar tegenwoordig worden er zo’n 150.000 op jaarbasis van gebouwd en verkocht. Binnenkort schijnt het dan toch echt over en uit te zijn voor de evergreen, dat meldt Autonews Canada.

De Grand Caravan wordt namelijk in december 2019 uit productie genomen. Een productieperiode van 12 jaar is vrij zeldzaam tegenwoordig. De auto wordt vervangen door de Chrysler Voyager (afbeelding onder). Dat is in principe een kale uitvoering van de veel modernere Pacifica. Op het moment dat de Grand Caravan uit productie gaat, zal het modelgamma van Dodge slinken naar vier modellen: Challenger, Charger, Journey en Durango. De Dodge Grand Caravan is in Nederland heel kort leverbaar geweest als Lancia Grand Voyager. Er is zelfs een Volkswagen derivaat van geweest, de Routan.