Audi bevestigt legendarische vijfcilinder voor RS3

En nog een paar andere modellen.

Audi is groot geworden met de vijfcilinder. Dit motortype konden we terugvinden in een hele hoop Audi’s. De legendarische Audi quattro, de bizarre Quattro Sport en superieure RS2 Avant hadden een vijf-in-lijn onder de kap. Geholpen door een turbo wisten deze auto’s zich te meten met concurrenten voorzien van een zescilinder of V8.

De terugkeer van de vijfpitter was eigenlijk uit nood geboren. Bij het ontwikkelen van de Audi RS3 en Audi TT RS was er keuze uit een extra opgepepte viercilinder of een VR6 met turbo. De viercilinder zou te ‘piekerig’ zijn qua vermogen en een VR6 met turbo was een grote uitdaging qua koeling. De oplossing was even simpel als doeltreffend. Het blok uit de Amerikaanse Jetta was toevallig een 2.5 vijfcilinder.

Deze werd flink onder handen genomen, onder meer dankzij een turbocompressor en intercooler en voilà: Audi had een briljante motor voor de RS3 en TT-RS. Nu de meeste concurrenten een viercilinder lijnmotor hanteren, is de vijfcilinder met zijn kenmerkende roffel een verademing. Er gingen geruchten dat de motor op zijn einde zat. Het blok zou niet aan te passen zijn, zodat deze kon voldoen aan de Euro 7 emissie-eisen die binnenkort van kracht gaan. Gelukkig is er goed nieuws: die vijfcilinder blijft nog even.

Dat bevestigt Oliver Hoffmann, de grote man van Audi Sport aan het Australische WhichCar. Hoffmann geeft aan dat de motor een zeer belangrijk aspect is van de Audi RS3. Het is een Unique Selling Point ten opzichte van hetgeen wat de concurrentie te bieden heeft, zeker nu BMW in deze klasse is afgestapt van de zescilinder uit de M140i.

De 2.5 liter grote vijfcilinder zal ook in de volgende generatie snelle en compacte Audi’s aanwezig zijn. Dat geldt voor de Audi RS3 Sportback en ook de RS3 Limousine. Niet alleen die twee auto’s krijgen de vijfcilinder onder de kap, ook de RS Q3 en RS-Q3 Sportback zullen hem krijgen. Om te zorgen dat de motor voldoet aan de emissie-eisen zal er gebruik gemaakt gaan worden van zogenaamde mild-hybrid technologie en cilinder de-activatie.