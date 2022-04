BMW M5 met 815 pk is een absoluut koopje

Voor minder dan een ton kun je dus al zo’n BMW M5 met 815 pk op de inrit zetten.

Het mooie van de huidige turbotechnologie is dat het makkelijk is om auto’s te voorzien van meer vermogen. Vroeger, toen BMW M’s nog atmosferisch waren was het vrij lastig (of heel erg kostbaar) om extra vermogen uit de motoren te halen. Dat niet alleen, de blokken hielden het vaak ook niet lang vol.

Bij de huidige serie (met de S63B44-motorblokken) lijkt het goed te gaan qua betrouwbaarheid én qua vermogen. Dat bewijst deze BMW M5 met 815 pk. 815! Wat is er gebeurd? Het is uiteraard een product van Manhart. Normaliter pakken ze de nieuwste BMW en voeren die op. Heel erg leuk, maar voor nu hebben bij Manhart ze een gebruikt exemplaar bij de kladden genomen.

Achterlichten

Dat kun je eenvoudig zijn de compleet rode achterlichten van de pre-LCI-modellen. Qua techniek zijn deze bijna identiek, dus de modificaties ook. In dit geval hebben ze de turbo’s opgewaardeerd (hybride turbo met nieuw schoepenwiel), downpipe, sportuitlaat en sportkats.

De ECU-modificatie zorgt ervoor dat al die nieuwe onderdelen lekker met elkaar gaan samenwerken. Het resultaat is dus een BMW M5 met 815 pk en misschien nog wel bijzonderder: 1.030 Nm!

Verder is de Manhart MH5 800 voorzien van de kenmerkende gouden details. Dat niet alleen, ook gouden MH5 800-badges geven aan dat dit een wel heel bijzondere auto is.

BMW M5 met 815 pk velgen

De velgen zijn verrassend genoeg níet van Manhart, maar die van een grote concurrent: Hamann! Het zijn de Hamann Anniversary EVO Black Line-velgen. Voor zijn ze 9×21 (met 265/30 ZR21 banden) en achter 10,5×21. Ook is er een zeer vervaarlijk uitziende motorkap en Manhart-badges.

Ten slotte zal het je zijn opgevallen dat de MH5 800 van Manhart iets lager op zijn buik ligt dan de standaard M5. Daarvoor is er gekozen voor een setje verlagingsveren van de specialisten van H&R. Qua prijzen is het afhankelijk welke van de upgrades je kiest.

Als je de goedkoopste M5 van Marktplaats opsnort, ben je zo’n 80 mille kwijt. Tel daarbij op zo’n 10 mille voor de motortuning en je bent voor 90 mille klaar! Een nieuwe tragere M5 kost tegenwoordig 167.958 euro.

