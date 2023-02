Betaalbare en betrouwbare hatchback krijgt geen opvolger

Ja, lekker bezig. Ook deze betaalbare en betrouwbare hatchback gaat eruit.

Het is wellicht een beetje doemdenken, waar we gaan een beetje Cubaanse praktijken krijgen als het gaat om auto’s. Kijk, dat we over moeten gaan op elektrische auto’s is dikke prima. En dat auto’s met een verbrandingsmotor uitgefaseerd worden, is ook prima.

Maar het probleem is dat heel veel mensen wel moeten rijden, terwijl er geen nieuwe aanwas van occasions bijkomt. In Europa zijn de eisen op het gebied van milieu, veiligheid en dergelijke dermate streng, dat het voor een fabrikant geen zin heft om betaalbare auto’s te verkopen.

Einde betaalbare en betrouwbare hatchback

Het A-segment bestaat bijna niet meer en zoals te verwachten viel wordt nu het B-segment flink uitgehold. We krijgen net ter ore dat er weer een betaalbare verkooptopper uit gaat, in Europa. Ditmaal mag de Kia Rio het veld gaan ruimen. Dat meldt Autocar.

Daarmee lijkt de B-Segment Kia dezelfde kant op te gaan als de Audi A1, Ford Fiesta en waarschijnlijk ook de Volkswagen Polo. De reden is voor de Zuid-Koreaanse autobouwer gelijk aan die van de eerder genoemde merken.

Uiteraard krijgt de auto een opvolger in de vorm van crossover. De ruimte die de Rio achterlaat wordt opgevuld door de Kia Stonic, een klein crossovertje met een hoger gewicht en hoger verbruik (maar wel dezelfde techniek). Heel populair blijkt de Rio niet te zijn, er zijn 32.506 exemplaren verkocht in Europa.

In Nederland is de in Gwangmyeong gebouwde auto niet een enorme hardloper, maar er zijn er toch 550 van op kenteken gezet in 2022. In januari van 2023 kwamen er nog eens 60 stuks bij. Ter referentie, er kwamen afgelopen maand 520 Niro’s en 159 Stonics bij. Je kunt bij Kia Nederland de Rio nog wel configureren.

Kromme regelgeving

Het probleem is dat het kromme regelvoering is waar vrij makkelijk omheen gewerkt kan worden, mits de prijs geen issue is. Een Kia Picanto doet 110 gram CO2 per kilometer in de WLTP en de Cayenne Turbo S e-Hybrid doet 115 gram.

Dat is in beide gevallen een verbruik van zo’n 1 op 20. In de Kia, als je normaal rijdt, is 1 op 18 redelijk haalbaar. In de Porsche is het verbruik extreem variabel.

Toch is de complete belasting op dat losse zand bepaald. Dus je betaalt relatief veel belasting op een Kia en relatief een klein beetje op een Porsche Cayenne. Da’s krom. Sowieso omdat de zuinige auto’s onbetaalbaar zijn en de dorstige juist vrij goedkoop.

Nog een groter probleem is dat de occasions over 20 jaar complexe crossovers zijn, waar niemand op zit te wachten. Dit terwijl er juist behoefte is aan eenvoudig en deugdelijk transport. Het wordt nieuw nauwelijks meer verkocht, dus we zullen zuinig moeten zijn op de kleine hatchbacks die er nog rondrijden.

