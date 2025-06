ID. Buzz Anniversary Edition valt vies tegen

We vonden de Polo Edition 50 al een teleurstelling, maar dit is nog erger.

Gisteravond schreef collega @Loek dat Volkswagen het 50-jarig bestaan van de Polo viert met de Edition 50. Helaas is dat een ongelooflijk saaie special edition. De inkt van dat artikel is nog nauwelijks opgedroogd, of Volkswagen presenteert de volgende teleurstellende limited edition.

Volkswagen heeft namelijk nóg een feestje te vieren: het 75-jarig bestaan van de Transporter. In maart 1950 rolde de eerste T1 van de band in Wolfsburg. Inmiddels zijn we zes generaties en meer dan 12 miljoen geleverde Transporters verder. Dat moet gevierd worden.

Er is natuurlijk maar één logisch model om dit jubileum luister bij te zetten: de Transporter ID. Buzz. Volkswagen presenteert daarom de ID. Buzz Anniversary Edition. We staan volledig achter de keuze voor de ID. Buzz, dus daar zit de teleurstelling niet in. Dat zit ‘m vooral in de uitvoering.

Wat de Anniversary Edition onderscheidt is namelijk… helemaal niks. Het is puur een pakket van bestaande opties. En daar zitten niet eens standaard de retro ‘Stockton’ velgen en de two-tone kleurstelling kleurstelling bij. Je moet dus bijbetalen om de Anniverary Edition retro te maken.

Met een vanafprijs van €39.990 bespaar je wel €12.000 aan opties, dus dat is een leuk verjaardagscadeautje. Maar we hadden liever een Anniversary Edition gezien die een leuke hommage is aan het verleden. Natuurlijk, de ID. Buzz is standaard al retro, maar juist daarom is het een perfecte basis voor een special edition. Ze hadden op z’n minst een leuk historisch kleurtje kunnen doen en verchroomde velgen… Zo moeilijk is het niet.