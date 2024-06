We mogen GEEN 130 rijden: boeren krijgen voorrang!

TJa, met zo’n tractor haal je geen 130. Daarom mogen wij geen 130 rijden.

Het leek zo mooi te zijn. Het vorige kabinet had allerlei maatregelen doorgevoerd om de stikstofuitstoot terug te dringen. Eentje daarvan raakt ons automobilisten, want we mochten niet harder dan 100 km/u op de snelwegen rijden. Nou ja, mochten: dat mag nog steeds niet. Overdag tussen 06:00 en 19:00 is 100 het maximum.

Maar we hebben massaal tegen het oude kabinet gestemd. Het CDA en D66 werden gedecimeerd en daarvoor in de plaats hebben we nu de BBB, NSC en PVV. Die wilden samen met de VVD allemaal terug naar 130 km/u op de snelwegen. Het kabinet moet nog gevormd worden, maar een ding weten we nu al zeker: we mogen GEEN 130 rijden.

We mogen GEEN 130 rijden

Dat is namelijk net eventjes besloten. De Tweede Kamer gaat pas akkoord met een verhoging als de boeren en vissers geholpen zijn. Dat komt door een motie van het CDA en het super-CDA (da’s de ChristenUnie). Juist, de twee partijen die nu niet meer in het kabinet zitten. Nu kunnen we hen wel de schuld geven, maar ze hebben gewoon een meerderheid voor elkaar weten te krijgen. Daardoor is 130 op de Nederlandse snelwegen verder weg dan ooit. Dat komt door de VVD en NSC, die VOOR de motie stemden, ook al willen ze terug naar 130. Dat laatste stond ook gewoon in het hoofdlijnenakkoord, maar is dus verder weg dan ooit.

Eerst moeten de PAS-melders (dat zijn de gedupeerde boeren) weer een vergunning krijgen. Ook garnaalvissers (gek genoeg moeten we aan Siewert van Lienden denken bij het horen van het woord garnaalvissers, maar dat terzijde) krijgen voorrang.

Natura2000

Een groot probleem haalde onze hoofdredacteur @michaelras gisteren al aan: in Nederland liggen bijna alle wegen heel erg dichtbij een Natura2000-gebied. Met een verhoging van de snelheid zou de stikstofuitstoot te hoog zijn, waar die gebieden onder lijden.

Overigens is het maar de vraag in hoeverre het er ooit nog van gaat komen. Want stel dat de boeren en garnaalvissers geholpen zijn, dan nog is de kans klein. In het akkoord staat namelijk dat we 130 mogen daar waar het kan en het probleem is: het kan kan bijna nergens. Alleen op een stukje op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is het mogelijk.

Via: NOS

Fotocredit: schitterende 360 Modena op de Nederlandse snelweg door @spotcrewda via Autoblog Spots.