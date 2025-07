Nederlandse rechter: ook Opel en PSA sjoemelden

The saga continues…

Zeg je sjoemelsoftware, dan zeg je Volkswagen. VAG heeft alle imagoschade opgevangen, maar zij waren niet de enige sjoemelaars. Ook Mercedes, BMW en een rits Stellantis-merken hebben zich schuldig gemaakt aan deze milieuzonde.

Eerder deze maand schreven we al dat er in Frankrijk een zaak loopt tegen Stellantis, maar ook in Nederland is het concern voor de rechter gesleept. Deze zaak is aangespannen door drie stichtingen. Toen het dieselschandaal speelde bestond Stellantis nog helemaal niet, maar het gaat om de merken Opel, Peugeot, Citroën en DS. Die vallen nu allemaal onder de Stellantis-vlag.

De rechter heeft geoordeeld dat zowel Opel als PSA destijds gebruik maakten van “verboden manipulatie-instrumenten”, oftewel sjoemelsoftware. Het gaat om dieselauto’s die tussen 2009 en 2019 gebouwd zijn.

Er is sowieso gesjoemeld met de Euro 5-motoren van Opel en met de Euro 6b-motoren van alle genoemde merken. Dat ook de Euro 5-motoren van het toenmalige PSA sjoemelsoftware bevatten is nog niet helemaal een uitgemaakte zaak. Stellantis krijgt nog de kans om hiervoor tegenbewijs te leveren.

Om deze reden is er nog geen definitief vonnis geveld. Als Stellantis tegenbewijs heeft moeten ze dat 8 oktober in het geding brengen. Het duurt dus sowieso nog een paar maanden voordat de rechter verdere uitspraken doet. Maar dat er gesjoemeld is, staat vast.

Stichting Emission Justice loopt al op de zaken vooruit en zegt dat alle gedupeerden zich aan kunnen melden voor schadevergoeding via dieselgate.com. Je kunt je wel afvragen: was de consument nu echt de dupe van dit gesjoemel? We willen het sjoemelen niet goed praten, maar de gemiddelde consument kijkt alleen naar de portemonnee. De daadwerkelijke uitstoot zal ze een worst wezen.