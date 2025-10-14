Dit zijn de duurste auto’s die dit weekend zijn geveild in Knokke

We nemen de hoogtepunten van het Zoute Grand Prix-weekend met jullie door.

De miljoenen vlogen dit weekend over de spreekwoordelijke toonbank in Knokke-Heist. Tijdens de Zoute Grand Prix vonden dit jaar niet één, maar twee veilingen plaats. Zowel Bonhams als Broad Arrow waren aanwezig met een selectie auto’s van het hoogste kaliber.

Op de twee veilingen is in totaal voor meer dan 41 miljoen (!) aan auto’s verkocht. En dan moet je bedenken dat er nog een hoop auto’s niet verkocht zijn. We noemen een LaFerrari, een MC12, een 959 en een Daytona Spider. De totale waarde van het veilingvoer lag dus nog een stuk hoger. Wij waren afgelopen vrijdag aanwezig om al dit moois te bekijken.

Zo’n beetje iedere auto is het behandelen waard, maar we houden het simpel. We gaan kijken naar de auto’s die daadwerkelijk verkocht zijn én meer dan een miljoen opbrachten (inclusief commissie).

Porsche Carrera GT (2005)

€1.350.000 – Broad Arrow

Als je het nog niet wist: de Porsche Carrera GT is flink in waarde gestegen. Op zich logisch, want het is nu al een icoon. 10 jaar geleden kon je nog een exemplaar kopen voor minder dan 5 ton, maar die tijden zijn al lang voorbij. Deze Carrera GT met 21.655 kilometer op de teller bracht €1.350.000 op.

Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso (1963)

€1.380.000 – Bonhams

De Lusso is een van de fraaiste 250-modellen, en dat zegt wat. Dit exemplaar is afkomstig uit de collectie van voormalig Cartier CEO Bernard Fornas, waarvan een deel werd geveild in Knokke. De hoogste bieder mocht deze bloedmooie Ferrari meenemen voor een kleine €1,4 miljoen.

Bugatti EB110 GT (1992)

€1.581.250 – Broad Arrow

Het heeft lang geduurd voordat de Bugatti EB110 op waarde werd geschat, maar inmiddels is het zover. Dit exemplaar met 8.208 kilometer was goed voor €1.581.250. Het gaat om de EB110 GT, waar er 85 van gemaakt zijn. En dat is nog de minder zeldzame variant… Van de EB110 SS zijn er slechts 30 gemaakt, dus die is nog meer waard.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse (2015)

€1.862.500 – Broad Arrow

We blijven nog even bij Bugatti, want er ging ook een unieke Veyron onder de hamer. Nu is zo’n beetje iedere Veyron uniek, maar toch… Deze auto is heeft een bijzondere Transformers-livery gekregen. Het betreft een Grand Sport Vitesse, oftewel de cabrioversie van de Super Sport. Met 2015 als bouwjaar is dit een van de laatste Veyron’s.

Lamborghini Pregunta (1998)

€2.143.750 – Broad Arrow

Waarschijnlijk de meest bijzondere auto van allemaal: de Lamborghini Pregunta. Een unieke concept car, die wel gewoon een V12 heeft en rijdbaar is. Nu we de auto in het echt hebben gezien, kunnen we bevestigen: hij is echt hondslelijk. Toch was er iemand die €2.143.750 wilde neertellen voor deze auto.

Aston Martin Valkyrie (2023)

€2.284.375 – Broad Arrow

De nieuwste auto uit het lijstje is deze Aston Martin Valkyrie. Deze is ook echt heel nieuw, want er staat 160 kilometer op de klok. Degene die eh… niet met deze auto heeft gereden is Daniel Ricciardo. De auto bracht €2,28 miljoen op, wat een beetje tegenviel. De verwachting was €2,4 tot €2,8 miljoen.

Ferrari F40 (1991)

€2.645.000 – Bonhams

Nog zo’n auto die door het dak is gegaan: de Ferrari F40. Nog niet zo heel lang geleden kon je ze kopen voor minder dan een miljoen. Dit exemplaar met 18.933 kilometer bracht ruim €2,6 miljoen op. Ter vergelijking: in 2019 werd in Knokke een F40 met een vergelijkbare kilometerstand geveild voor €920.000…

Ferrari 275 GTB/4 (1967)

€3.015.625 – Broad Arrow

En dan het klapstuk van het afgelopen weekend: een schitterende Ferrari 275 GTB in de kleur Verde Pino. Veel mooier dan dit wordt het niet. Het gaat hier om de gewilde 275 GTB/4, met vier nokkenassen en 300 pk. Voor een bedrag van ruim €3 miljoen kwam dit exemplaar in handen van de nieuwe eigenaar.

Welke auto uit dit lijstje hadden jullie het liefst mee naar huis genomen? Laat het vooral even weten in de reacties!