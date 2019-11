140 in Oostenrijk ‘ is niet slechter voor het milieu’

En het zorgt voor minder ongelukken ook!

Terwijl we in Nederland straks noodgedwongen slechts 100 km/u op de snelweg mogen rijden, zijn er andere landen op ons continent waar ze juist snéller gaan op de snelwegen. In Bulgarije en Polen bijvoorbeeld, is de maximumsnelheid 140 km/u. In Oostenrijk zijn ze daar ook mee aan het experimenteren, zo mag je op twee stukken snelweg sinds augustus vorig jaar 140 km/u.

En wat blijkt nou? Het aantal ongelukken is bijna gehalveerd! Het is dus veiliger om sneller te rijden, aldus de test. De laatste vijf maanden zouden er zelfs helemaal geen ongelukken zijn gebeurd. Van extra fijnstof is ook geen sprake. Wél iets meer kooldioxide en andere stoffen.

Met andere woorden, ze gaan het in heel Oostenrijk invoeren? Nou, nu wordt het een wat politiek verhaal. In Oostenrijk zijn namelijk onlangs verkiezingen geweest en moet er nu een coalitie worden gevormd. Volgens de Oostenrijkse krant Kurier is de grootste partij ÖVP in overleg met de groene partij Die Grünen en die zijn – zoals je kan verwachten – niet pro-140. Die Grünen-leider Werner Kogler zei zelfs dat hij ‘het zich niet kan voorstellen’ dat het 140 km/u-experiment blijft bestaan.

Kurier wijst hierbij ook naar cijfers van milieudienst Umweltbundesamtes. Volgens deze overheidsinstantie zou 140 km/u 10 procent meer CO2-uitstoot veroorzaken ten opzichte van 130 km/u, de stikstofuitstoot zou zelfs met 16 procent stijgen. Is het dan toch te goed om waar te zijn?

