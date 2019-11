BMW, Mercedes en Volkswagen krijgen miljoenenboete

Samen boodschappen doen mag blijkbaar niet.

Concurrentie is soms een lastig dingetje. Je concurreert immers niet alleen voor de verkoop van je auto’s, je moet ook concurreren bij de inkoop van je materialen. Het kan namelijk zomaar zijn dat een andere autobouwer beter heeft onderhandeld bij het inkopen, waardoor ze minder kosten hebben en potentieel meer winst maken.

Een manier om die concurrentie tegen te gaan, is door simpelweg samen te werken. En dat is ook precies wat BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen hebben gedaan. Volgens de Duitse mededingingsautoriteit Bundeskartellamt hebben ze negen jaar lang twee keer per jaar met staalfabrikanten om tafel gezeten, om uniforme staalprijzen af te spreken.

Daardoor konden de drie autofabrikanten voor waarschijnlijk dezelfde prijs staal inkopen. Het soort staal waar de Duitse autofabrikanten afspraken over maakte, wordt gebruikt voor onder meer krukassen, drijfstangen, nokkenassen, tandwielen en stuurstangen. Een vrij veelgebruikte staalsoort dus. De prijsafspraken liepen van 2004 tot het eind van 2013.

Het maken van dergelijke prijsafspraken heet kartelvorming en dat is natuurlijk in de meeste gevallen hartstikke illegaal. Het is dan ook geen wonder dat de Bundeskartellamt dit bestraft met ‘ongeveer’ honderd miljoen euro. De drie bedrijven erkennen dat ze in de fout zaten en werkten tijdens het onderzoek ook mee.

Volgens Het Laatste Nieuws betaalt BMW 28 miljoen euro en Merc-moederbedrijf Daimler 23,5 miljoen. Volkswagen wil niet zeggen hoeveel ze betalen, alleen dat ze het einde van de kartelafspraken verwelkomen. Maar, wie een beetje weet hoe een rekenmachine werkt, kan zien dat Volkswagen waarschijnlijk rond de 48,5 miljoen euro moet betalen. Lijkt misschien een flink bedrag, maar dat valt uiteraard in het niets bij de Dieselgate-boete.

