1400 pk Elektrische Ford Mustang Mach-E

En coureur Vaughn Gittin jr. laat samen met Ken Block zien wat je met een Mustang Mach-E met 1400 pk kunt doen.

Ford heeft zojuist virtueel het kleedje van de Ford Mustang MACH-E 1400 getrokken. De 1400pk demonstratie-racer-versie van Ford’s elektrische SUV (ok, eigenlijk zelfs 1419 pk). De productieversie van de Mach-e zien we pas begin 2021 op de Nederlandse markt verschijnen maar dat weerhoudt Ford er niet van om ons online te vermaken.

Wat is de Ford Mustang MACH-E 1400?

Ford heeft in samenwerking met RTR Vehicles van coureur en Ford ambassadeur Vaughn Gittin Jr. deze showcase van Fords elektrische mogelijkheden opgebouwd. De Mach-E 1400 volgt in de voetsporen van de nog niet zo lang geleden gepresenteerde Mustang Cobra Jet 1400. In tegenstelling tot de 2 elektromotoren in de productieversie van de Mach-E krijgt de 1400 versie 7 elektromotoren en een ‘high-performance accu’. Dat batterijpakket is 56,8 kWh groot en moet garant staan voor hoge prestaties en hoge ontladingssnelheid. Drie elektromotoren zijn gekoppeld aan de vooras. Aan de achterzijde vinden we de overige vier. Een enkele aandrijfas verbindt ze aan differentiëlen waarmee gevarieerd kan worden voor verschillende toepassingen.

Wat gaat Ford er mee doen?

De Mach-E 1400 is gebouwd zonder reglementen in het achterhoofd. Het is dus vooral spielerei op niveau. Volgens Ford is het toepassingsgebied van deze rijdende concept heel breed. Van gymkhana drift parcours tot circuit en dragstrip. Iets wat ook geïllustreerd wordt natuurlijk door bijgaande video. De Mach-E 1400 is voorzien van 4 stoelen, dus ‘passenger rides’ staan zeker op het programma als de omstandigheden dat weer toelaten. Ford zal de auto eerst in de VS houden. Maar een tour door Europa zal ook ingepland worden in de nabije toekomst.

Vaughn Gitting Jr.

‘Professional fun-haver’, zo omschrijft Ford Vaughn Gittin Jr. en daarmee zitten ze er natuurlijk niet ver naast. Maar hij heeft met zijn eigen bedrijf ook een grote vinger in de pap gehad bij de ontwikkeling. Gestart werd met de body van een Mustang Mach-E GT en die werd aan alle kanten aangepast zodat de auto uiteindelijk kan. Ford leverde de accu’s en motoren en RTR was belast met onderstel en assemblage. Vooral het op de weg brengen van het vermogen was een grote uitdaging volgens Ford en Vaughn.

Wij hadden afgelopen week de mogelijkheid om hem ‘online’ wat vragen te stellen over dit project. Vaughn werkt inmiddels 13 jaar samen met Ford en zijn bedrijf RTR Vehicles levert performance onderdelen voor veel Amerikaanse Ford modellen. Los van dit demonstratiemodel zal RTR in de nabije toekomst ook de reguliere Mach-E gaan aanpakken. De productieversie van de Mach-E zal wereldwijd geleverd gaan worden. Dus uitbreiding van de RTR activiteiten naar Europa ligt voor de hand. Daar naar gevraagd door ons was het antwoord van Vaughn duidelijk: “that’s quite possible”.

Omdat de 1400 niet voldoet aan reglementen zal hij ook niet ingezet worden voor competities al zou de auto met het huidige battery pack wel een run op Pikes Peak kunnen voltooien volgens de Amerikaan.

Logisch dat Vaughn alleen maar positieve dingen te zeggen heeft over een model wat hij zelf heeft helpen ontwikkelen. Maar zijn enthousiasme over de auto was duidelijk voelbaar. “Wat opvalt voor een auto met een dergelijk gewicht is het lage ‘center of gravity’ en het gevoel dat je onderweg bent in een ‘magnetic rollercoaster’. “

Wij hebben in ieder geval al een taxi-ritje gereserveerd voor het moment dat de Ford Mustang Mach-E 1400 naar Europa komt.