BREEK: Parkeergeld elektrische auto’s omlaag

Lekker man. Je kan niet voldoende incentives hebben. Daarom moet het parkeergeld voor elektrische auto’s omlaag.

Elektrisch rijden was ooit een milieubewuste keuze. Een handjevol wereldverbeteraars koos ervoor om het driedubbele bedrag voor een elektrische Fiat Panda of Peugeot 106 neer te tellen.

Stroomversnelling

In zeer korte tijd is de ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt, met dank aan Elon Musk zijn elektrische auto’s ook nog eens heel erg cool. Zoals Chris Harris treffend omschreef: het zijn overduidelijk auto’s voor mensen die niet van auto’s houden. Vandaar dat de traditionele petrolhead brigade er nog weleens moeite mee heeft. Die brigade gaat het na het lezen van dit bericht nog moeilijker mee krijgen.

Stientje van Veldhoven

Resumerend: EV’s worden beter, sneller, bereikbaarder, cooler en dan ooit en zijn ook nog eens fiscaal erg interessant. Heeft de EV nóg een zetje nodig? Natuurlijk. Vandaag diende de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, een wetsvoorstel in. Dankzij deze wet kan de gemeente het parkeergeld van elektrische auto’s omlaag brengen.Dat meldt Automobiel Management. Het groene voorstel werd overigens al in 2019 aangekondigd.

Principe

In principe is het natuurlijk goed dat milieuvriendelijke plannen gesteund worden of aantrekkelijk worden gemaakt. Maar gevoelsmatig gaat deze een stap te ver. Alleen als er een mogelijkheid is om eerlijk te kiezen tussen diesel en elektrisch, eigenlijk. Dat is nu niet het geval. Iemand met een beperkte beurs die niet een nieuwe auto kan leasen, is dus in principe De Sjaak of aangewezen op een oude Nissan Leaf of Renault Fluence.

Schoner

De reden om parkeergeld van elektrische auto’s omlaag te brengen is op zich goed te begrijpen. Met meer elektrische auto’s wordt de binnenstad een stuk schoner. Hiermee kunnen we terug naar de middeleeuwen, waarbij de rijken (de zelfvoldane spontane milieuridder in een Tesla) in de steden mogen vertoeven en het plebs met hun vervuilende eigenschappen (zij het difterie, kinkhoest of CO2) aan de rand moet verblijven.

Implementatie

Dan de implementatie. Ondanks dat je met een PHEV ook prima emissieloos door een stad kunt rijden, geldt de regeling alleen voor elektrische auto’s en auto’s op waterstof. Naar het schijnt moet het erg eenvoudig zijn middels kentekenregistratie. De lagere tarieven kunnen gelden voor parkeervergunningen, parkeerplekken en laadplaatsen. De regeling gaat overigens niet direct in, maar wordt 9 september behandeld.

Fotocredit: twee Tesla’s in Amsterdam van thomcarspotter via Autojunk.