Lezersvraag: de irritantste meldingen in een auto?

Een moderne auto kan soms op de meest irritante wijze met je communiceren. Wat zijn jouw ervaringen met meldingen in een auto?

Hoe moderner de auto, hoe meer snufjes aan boord. Vroeger ging er een lampje branden als de brandstoftank bijna leeg was. En dat was het ook wel. Tegenwoordig vliegen je de meldingen (en vaak bijbehorende geluidjes) om de oren in een auto. Dat kan best als irritant worden ervaren.

Recent zagen we bovenstaand voorbeeld voorbijkomen in een Seat. De auto was toe aan een servicebeurt. Niet morgen, niet volgende week. Nee, nu! Al je afspraken voor die dag afzeggen, want je Seat commandeert om direct naar de dealer te rijden.

Afhankelijk van de auto, kan een melding behoorlijk irritant zijn. Mijn ervaring met Mazda’s is dat het stuur enorm gaat trillen als je ook maar een beetje in de buurt komt van de belijning op de weg. Inclusief een hard geluid dat door de speakers klinkt. In een moderne Peugeot kreeg ik de melding om mijn handen aan het stuur te houden, terwijl ik het stuurwiel toch echt met twee handen vasthield. Ik hield mijn handen op dezelfde positie voor een langere periode op een rechte snelweg, waardoor de auto dacht dat ik het stuur had losgelaten.

Minder irritant, maar wel opmerkelijk zijn foutieve vertalingen in het systeem van de auto. Het komt zo nu en dan voor. Als recent voorbeeld heb ik de Alpine A110 voor je, die sprak over “de versnelling and vertraging”. Een klein tekstueel foutje, maar toch een beetje slordig.

Nu ben jij aan zet. Wat zijn de irritantste meldingen in een auto die jij hebt meegemaakt?