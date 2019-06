Hemels apparaat met 400 pk doet 0-100 in 2,4 seconden

Wanneer kunnen we de rijtest boeken?

In de categorie klein en fijn komen de producten van Lotus altijd bovendrijven. Als je op zoek bent naar een waanzinnig leuk speeltje voor de betere trackdays ben je bij de Britten aan het goede adres. Het bedrijf uit Hethel verrast ons jaar en jaar uit met de leukste creaties.

Maar Lotus is absoluut niet de enige. Alleen al in Engeland zijn er talloze bedrijven die zich bezighouden met het maken van de leukste circuit wagens waar je ook mee de openbare weg op kan. Ook buiten het Verneigd Koninkrijk zijn er dergelijke merken. Denk aan Dallara en ons eigen Donkervoort. In dat rijtje mag nu ook Spartan komen te staan.

Spartan is een Australisch merk. Het is opgericht door twee broers: Peter en Nick Papanicolau uit Sydney. Van origine zijn het motorrijders en ze vonden het lastig om een auto te vinden die dezelfde sensaties boodt als een tweewieler. Sterker nog, het enige wat ze op vier wielen leuk vonden was een kart. Dus wat deden ze? Simpel: ze gingen zelf aan de slag. Dat begon met een skelter met Ducati-motor, inmiddels zijn ze een stuk verder.

Het resultaat is de Spartan. Het is een ultralichte sportwagen met de motor van een, eh, Honda. Onder de Italiaans aandoende koets huist een 2.4 viercilinder uit de Honda Accord. Volgens de broers is er gekozen vanwege de enorme reserves die de motor heeft. Voor de Spartan hebben ze motor voorzien van een Rotrex supercharger , waardoor het vermogen stijgt van 190 naar 400 pk. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie van Quaife.

Het chassis is een spaceframe buizenchassis. Het chassis is gemaakt van het zelfde materiaal als de rolkooien van raceauto’s. Het koetswerk is van koolstofvezel en ultralicht: 20 kilogram in totaal. Het totaalgewicht van de auto is 550 kilogram. Dat de Spartan bijzonder snel is, zal geen verrassing zijn. De 0-100 km/u sprint is in 2,4 seconden achter de rug. Heel goedkoop zal de Spartan niet zijn. Volgens zijn makers kost de auto 150.000 Australische Dollar, meer dan 90.000 euro. Dat is aan de ene kant bijzonder prijzig. Echter, qua snelheid kun je met gemak McLarens, Porsche en Ferrari’s plagen op het circuit.