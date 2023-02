2.000 kilo rijst redt Audi e-tron GT!

Heel veel rijst en je e-tron GT doet het weer. Dat zal een rare inzamelingsactie zijn geweest.

We hebben het allemaal meegemaakt, vroeger. Je weet wel, in de periode dat je telefoon nog niet waterdicht was. Tegenwoordig kun je een aardig eindje zwemmen en appen tegelijk, maar vroeger was dat niet het geval. Als laatste wanhoopspoging probeerde je deze – na een onvrijwillige frisse duik – in een bak met rijst te doen. Rijst onttrekt vocht zoals de aanwezigheid van William Storey de levensvreugde onttrekt.

Daar moesten ze bij Rich Rebuilds (niet te verwarren met Rich Energy) ook aan gedacht hebben toen ze een Audi e-tron met een beetje waterschade tegenkwamen. Als je Rich Rebuilds niet kent, dat is een supertof YouTube-kanaal. Zo maakten ze nog niet zo lang geleden de mooist klinkende Tesla ter wereld: eentje met een V8 erin!

Waterschade

Een Audi e-tron GT met waterschade klinkt als een drama. Elektriciteit en water gaan niet zo goed samen. Het probleem is dat er in alle hoeken van de Audi (hoogstwaarschijnlijk) nog vocht zit. Om alles uit de elektrische Audi te halen hebben ze bij Rich Rebuilds dus precies gedaan wat wij allemaal probeerden: even onderdompelen in rijst.

Het verschil is dat de Audi e-tron GT net zoveel weegt als mijn zus en ook nog eens heel erg groot is. Je hebt dus een flinke bak rijst nodig. Maar ja, hij kocht de auto op een veiling voor slechts 55.000 dollar, dus hij had nog wel een beetje centjes over voor een paar kilo rijst.

2.000 kg rijst redt e-tron GT (over datum…)

Aangezien hij de rijst niet ging eten, werd er gebruik gemaakt van echte rijst die al over de houdbaarheidsdatum is. Net als met grappen over Johan Derksen vragen wij ons af of rijst over de houdhaarbeidsdatum kan gaan, maar dat terzijde. In een grote bak met 2 ton aan rijst probeerde ze de auto weer tot leven te krijgen en warempel: het lukte!

Houd er rekening mee dat het geen wetenschappelijk onderzoek is. Het kan dus ook een toevalstreffer zijn geweest. Maar het is goed om dus 2.000 kg aan oude rijst op voorraad te houden. Je zou het maar nodig hebben. De beelden kun je hieronder bekijken:

Fotocredit: De eerste e-tron GT van Nederland @ferraghini, via Autoblog Spots.

Met dank aan Eline voor de tip!