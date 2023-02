Hondafunder komt ons HEEL bekend voor

De Hondafunder heeft wel iets weg van een andere auto die er zo uit ziet. Toeval?

De oude echte Land Rover (sinds de jaren ’90 Defender) is een icoon op vele gebieden. Capabiliteit in het terrein, hoe lang die mee ging, de verschillende variaties ervan en ga zo maar door. Maar ook het uiterlijk, hoe doelmatig ook, heeft een flinke rol gespeeld van de status van de originele Defender.

Het is maar de vraag of de nieuwe in die voetsporen kan treden. Het antwoord is simpel: als men je gaat nadoen, ben je goed op weg. Vraag maar aan Adrian Newey (alle F1-auto’s van 2023 lijken op de Red Bull RB18 van vorig jaar). En de nieuwe Land Rover Defender wordt nu al nagedaan. Ze zijn dus de goede weg ingeslagen.

ESB Style

De Hondafunder is niet een project van Honda zelf, maar van ESB Style. Die hebben een bodykit gemaakt voor de Honda N-Van, een klein Kei-busje die je in Japan kan krijgen als MPV of bedrijfswagen.

Nu deed de N-Van qua koplampen al een beetje denken aan de Defender, dus ze hebben bij ESB de grap alleen maar afgemaakt, als het ware. Zo staat er nu ‘D A F U N D E R’ op de motorkap en de grille is nieuw. Daarnaast is het Honda-logo ogischerwijs komen te vervallen.

Het dak en de raamstijlen zijn nu zwart en de ruiten getint. Dit voor de echte Land Rover-look. Er zijn ook technische wijzigingen. Zo is het onderstel aangepakt, bijvoorbeeld. In plaats van een verlaging is er sprake van een liftkit.

De Hondafunder staat nu namelijk 2,5 centimeter hoger op zijn poten. Helemaal tof zijn de wielen, want dat zijn witte steelies! Daaromheen liggen schattige offroad-bandjes die niet zouden misstaan op de Mammoet-skelter van de buurjongen.

Hondafunder verrassend betaalbaar!

Aan de achterzijde is het lastiger om een auto aan te passen. Zeker bij een Kei-Car als de Honda N-Van. Er is enkel een enorme achterklep. Wel is er een aluminium beschermplaat. In interieur kun je kiezen voor lederen stoelhoezen. Chic hoor!

Tenslotte de prijzen, die verrassend zijn, want de Hondafunder is namelijk niet duur. Je moet uiteraard wel eventjes een echte N-Van scoren, maar de onderdelen zijn verrassend betaalbaar. Voor 1.900 euro heb je alles, namelijk. Altijd doen dus!

Via: Carscoops

Meer lezen? Dit zijn 17 briljante Kei-Cars op een rij!