212.210 euro korting op een Brabus G63 XLP: het kan!

Poeh hé! Dik twee ton korting op een Brabus G63 XLP. Dat is een voordelig kerstcadeau!

Het zijn financieel lastige tijden. Ook de rijken moeten hun broekriem aanhalen. Inflatie, krimpende markt, geopolitieke flexibiliteit: noem het maar op. En dan is het op de automarkt al helemaal een roerige tijd. Over het algemeen lijken auto’s duurder te worden. Er is immers minder aanwas van jonge gebruikte auto’s, omdat er minder nieuwe auto’s verkocht worden.

Maar toch biedt het – kennelijk – ook kansen. Want in sommige gevallen worden auto’s zelfs goedkoper. Joepie! Nu kunnen wij dat niet direct staven met keiharde data (dat komt wellicht na de jaarwisseling), maar wel met anekdotisch bewijs. En bewijs is bewijs, dus is het waar!

Brabus G63 XLP 900

Het gaat in dit specifieke geval om een Brabus G63 XLP 900. Dat was nog niet eens zo lang geleden de duurste G-Klasse van Marktplaats. Die auto stond op 31 juli te koop voor het lieve bedrag van 1.300.000 euro. Dat is een hele hoop geld, maar het is dan ook een hele bijzondere auto.

De Brabus G63 XLP is niet een verlaagde, maar juist een verhoogde Mercedes-Benz G-Klasse. De auto is daarnaast voorzijn van een langere wielebasis én een pick-up achterzijde. Vervolgens zijn daar dan alle toeters en bellen opgehangen die ze hebben in Bottrop. Niet alleen het exterieur is aangepakt, ook het interieur kreeg een speciale behandeling.

Slechts 210 km/u?

Dan is daar de motor. Onder de enorme carbon motorkap huist de welbekende V8, die helemaal onder handen is genomen. De cilinderinhoud groeide naar 4,4 liter en er zijn nieuwe zuigers en turbo’s, plus een sportuitlaatsysteem. Het is Brabus, dus ook de koeling is aangepast.

Het resultaat is 900 pk en 1.250 Nm. Hoppatee! Daarmee kun je in 4,4 seconden naar de 100 km/u sprinten. De topsnelheid is gelukkig begrensd op 210 km/u. Dat is vrij traag voor een Brabus, maar heel erg snel voor een middelgrote vakantiewoning.

Flinke korting

Je voelt ‘m natuurlijk al aan komen dat deze Brabus G63 XLP is afgeprijsd. Daarbij hebben ze even flink zitten snoeien in de verkoopprijs. Want die daalde namelijk van 1.300.000 euro naar… 1.087.790 euro. Het is niet eens dat de auto staat bij een beunhaas in zijn okaziepaleis met herkenbare grindtegels, maar bij een officiële Mercedes-Benz-dealer. Bijzonder: in de advertentie noemen ze het ‘meer dan een supercar’ en ‘het hoogtepunt van all-terrain elegantie’. Righhhht.

De hoge prijs komt natuurlijk door het feit dat dit een echte fabrieks-Brabus is. Dus je krijgt gewoon garantie op de auto en het blijft allemaal heel. Ook is het een bijzonder zeldzame auto, want Brabus heeft maar 10 exemplaren van deze bruut gebouwd. Kortom, begin het nieuwe jaar met een meevallertje en koop deze Brabus G63 XLP 900. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!