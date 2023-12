Bevestigd: datum introductie elektrische Volkswagen GTI

We weten wanneer de elektrische Volkswagen GTI eraan komt.

Autofabrikanten doen er natuurlijk alles aan om ons te verleiden voor een nieuw model. Meer vermogen, meer luxe, betere rijeigenschappen en natuurlijk een gunstiger verbruik. Oh, en de laatste stand van de technologie aan boord. Met de overgang naar elektriche modellen, maken veel fabrikanten gebruik van nieuwe labels en een andere vormtaal. Maar is dat wel wat de consument wil? Blijkbaar niet helemaal. We zijn namelijk heel erg nostalgisch.

En nee, dat komt niet omdat we de elektrische aandrijving stom vinden. Dat is namelijk alleen het geval voor de echt verstokte petrolhead. Nee, het komt wellicht ook door de nogal, ahum, bijzondere styling en de bijbehorende badges. Het zegt ons dino’s gewoon niet zo heel erg veel. Want heb jij door dat de Volkswagen GTX-badge de snelste badge is voor elektrische Volkswagens?

Elektrische Volkswagen GTI

Daarom is het goed te weten dat Volkswagen ook aan de traditionele petrolhead blijft denken. De Volkswagen ID GTI was een voorbode op een auto die we heel erg graag zouden willen zien op de wegen (en onze inrit). Een compacte, strak gelijnde hatchback met die essentiële GTI-ingrediënten.

Welnu, we wisten dat Volkswagen ermee bezig was en we konden op de IAA in München al een voorproefje krijgen. Maar nu weten 100% zeker dat de elektrische Volkswagen GTI er komt en we weten ook wanneer!

Andreas Mindt

Dat komt door Andreas Mindt, die op Instagram (social media-site die niet van Elon Musk is) laat weten dat er een elektrische Volkswagen GTI aan zit te komen. Andres Mindt is de grote Volkswagen design-baas, dus we schatten wel in dat zijn woorden van betekenis zijn. Bij Volkswagen moest je juist altijd op je hoede zijn als de technici dingen beloven.

We hadden stiekem de hoop dat het model al volgend jaar (2024) of het jaar erop (2025) zou komen, maar het wordt dus een jaar later: 2026. Op de schets zien we alles dat we willen zien: dikke bumpers, gaasgrille, rode striping en lekker brede wielkasten. Nu is het maar een schets, maar we zien duidelijk de ID GTI Concept erin.

Rappe variant van de ID2

Dat is dan de rappe variant van de Volkswagen ID2, een model onder de ID3 (goh!). Een tijdje terug leek het erop dat Volkswagen de elektrische modellen GTX ging noemen en niet GTI. Wellicht dat het een extra badge is.

Wat overigens ook prettig is, is dat ze bij de ID GTI (en de ID2) uit zijn gegaan van de traditionele Volkswagen designtaal. Dat is dus relatief eenvoudig en rechtoe, rechtaan, maar zeer herkenbaar. De ID3 is wat dat betreft toch een vrij wonderlijk gestileerde auto. Wellicht een stapje te ver?

Enfin, nog twee jaartjes slapen en dan kan @loek de vergelijkende test doen met de enieuwe elektrische Volkswagen GTI en zijn Golf GTI uit de Autoblog Garage.