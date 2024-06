Ja echt: er is nóg een specialist met een 190 Evo

De 190 Evo is heet op dit moment!

Drie keer raden welke auto heel erg heet is? Nee, het is niet de Yue Loong Feeling, Ford Orion of Daihatsu Applause. Nee, het gaat om de Mercedes-Benz 190 E 2.5 – 16 Evolution II van de W201-generatie.

Deze auto was meer dan 30 jaar geleden een graag gezien gast op de Duitse racebanen in het DTM. De enorme bodykit (die daadwerkelijk functioneel is), was daarbij het meest in het oog springend.

Toevallig zagen we onlangs de HWA 190 EVO, een bijzondere ‘recreatie’ van meer dan 7 ton. HWA is de raceafdeling van Mercedes en AMG, dus die weten wel wat ze doen, maar het is wel een hoop geld. Ook zagen we deze rode 190 Evo voorbij komen.

Dat was dan eigenlijk een 190 E 2.6 met een bodykit, verlaging en Compomotive TH-velgen. Het interieur was nog helemaal standaard! Dus jullie stuurden massaal brieven naar ons met de vraag: zit daar niet iets tussen?

Nóg een 190 Evo!

Nou goed nieuws: ja! De auto die je op de afbeelding ziet is de 190 E AMG Evo van DMC. Die zagen ook wel in dat er ruimte was voor nóg een hommage aan van de coolste raceauto’s ter wereld. Normaal gesproken verbetert DMC auto’s van Ferrari en Lamborghini, maar vandaag dus een 30 jaar oude leasemobiel.

Ze hebben heel erg hun best gedaan op de bodykit, die ziet er exact hetzelfde uit als bij het origineel. Het grote verschil is dat deze nu geheel van koolstofvezel is. Bij elkaar kost alleen de kit los en ongespoten 21.990 dollar.

In tegenstelling tot die rode okazie van vorige keer heeft de 190 van DMC een compleet nieuw interieur. We hebben geen idee hoe dat eruit ziet, maar wel dat het 30.000 dollar kost.

Compleet exemplaar = 3 ton

Dan zien er nog een paar modificaties. Denk aan de koplampen en achterlichten (kleine 2 mille) en putdeksel-velgen (dik 9 mille). Het mooie is dat je met deze kit een OEM-pasvorm en kwaliteit hebt.

Dus geweldig als je zelf een 190 hebt en daar de ultieme variant van wil bouwen. Dus doe ons maar een 190 met deze bodykit en hevig opgevoerde OM606 in het vooronder (mocht je meelezen Remkus: ja, dat idee heb ik van jou gestolen).

Uiteraard moet je het zelf dan helemaal afmaken met onderstelupgrades, remmen en dergelijke. Het is dus niet zo dat de 190 Evo van DMC helemaal af is. Als je wil, kan dat overigens wél.

Dan moet je 280.000 dollar overmaken en gaan ze voor je aan de slag. Wat ze dan doen voor het geld: geen idee, maar je bent sowieso de cultheld op de Norisring of op Charlottenburg.