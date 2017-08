Is deze Porsche Boxster GT3 fout of fantastisch?

Een Porsche Boxster GT3, vet verwarrend concept. Wat vinden we hiervan?

Porsche redde haar eigen reet toen het besloot onderdelen uitwisselbaar te maken. De Boxster 986 en de Porsche 911 996 (aankoopadvies) deelden praktisch hun complete neus en dus kan je relatief makkelijk onderdelen uitwisselen, zoals de spatborden en koplampen. En dus is deze Marktplaatsvondst niet eens zo’n heel vreemd gevolg. Iemand pakte de onderdelen van een GT3 en plakte deze op een Porsche Boxster. Gewoon, zo’n simpele, met de 2.5 achter de stoelen.

Het resultaat: een vet verwarrende combinatie van gaaf en moeilijk en heiligschennis met een toefje tof. De achterspoiler is duidelijk een gevalletje “too much” maar die voor- en achterbumper staan ‘m eigenlijk best goed. En de eigenaar is wel all the way gegaan, want er zijn zelfs speciale “Boxster GT3” stiksels op de leren sportkuipen te vinden. Dat leer hangt er dan wel weer wat losjes bij, maar da’s bijzaak.





Wat wel een beetje jammer is: die stoeprandschade op de oranje velg. De vraagprijs bedraagt €14.950, mocht je in kamp “fantastisch” zitten. En dat is niet eens bizar veel, als je weet wat de onderdelen los gekost hebben. Ik wil je overigens niet op ideeën brengen hoor, maar hoe briljant zou het zijn om het bijbehorende motorblok achter de voorstoelen te knutselen?

Met dank aan Wouter voor de tip!