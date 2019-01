24 auto’s betrokken bij kettingbotsing Zoetermeer

Domino Day op de A12 vanmorgen.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor gladde wegen vanwege de sneeuwval van afgelopen nacht. In de randstad lijkt het met de sneeuwval wel mee te vallen, maar daardoor is het gevaar soms onzichtbaar. Lokaal kunnen de wegen spiegelglad zijn en dat is voor het blote oog niet altijd direct zichtbaar. Bovendien is het op sommige plekken mistig.

Op de A12 richting Zoetermeer heeft zich vanmorgen dan ook een groot ongeluk voorgedaan. Een gedeelte van de snelweg bleek spiegelglad. Het eerst ongeluk gebeurde omstreeks 07:30. Diverse automobilisten verloren de macht over het stuur en klapte op de vangrail. Het achteropkomende verkeer kon niet meer remmen met botsingen tot gevolg. 24 auto’s waren betrokken bij de kettingbotsing op de snelweg. Drie automobilisten raakten gewond bij het verkeersongeval. De hulpdiensten rukten massaal uit en waren snel ter plaatse. Twee gewonden werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De ernst van de verwondingen zijn niet bekend.

In overleg met de politie heeft Rijkswaterstaat de afrit Zoetermeer-Centrum in de richting van Utrecht afgesloten. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Onbekend is nog hoelang het weggedeelte afgesloten blijft voor het overige verkeer. In en om Zoetermeer nemen ondertussen de files toe. Rijkswaterstaat strooit op grote schaal. Door het opvriezen van het wegdek zijn er vooral lokaal ongelukken. De ochtendspits begon vanmorgen rustig.

Fotocredit: Donny Kooistra/Regio15