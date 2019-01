De Volkswagen Buggy is terug van weggeweest

Nu afwachten of de auto daadwerkelijk in productie gaat.

Tientallen jaren terug, nog voor de tijd van Golfjes en Polo’s, waren er ook Volkswagens die niet zozeer op de massa gericht waren. Ik heb het over de Buggy. Deze auto werd door bedrijven als Hebmüller en Rometsch gebouwd op basis van de Kever. Alles over de Buggy lees je in deze special, in dit artikel gaan we het hebben over zijn opvolger.

Na meer dan 50 jaar komt Volkswagen eindelijk met een nieuwe variant van de Buggy. Het gaat nu nog om een studiemodel, maar wat niet is kan nog komen. Volkswagen hint namelijk naar een mogelijke beperkte productie. De auto staat op het nieuwe elektrische modulaire platform (MEB) van de Duitse autofabrikant. Met de nieuwe Buggy wil Volkswagen laten zien hoe divers het MEB-platform kan worden ingezet. Van conventionele auto’s tot bijzondere projecten zoals deze.

Het design van de elektrische auto is geïnspireerd op de buggies uit de jaren zestig en zeventig. Net als het oorspronkelijke model krijgt deze nieuwe Buggy geen deuren of een dak. Technische informatie over de auto is nog niet bekendgemaakt. De elektrische Buggy beleeft zijn debuut op de autoshow van Genève in maart.