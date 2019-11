Protest tegen snelheidsverlaging gaat niet door?

Tot zover de demonstratie die zou komen.

Vorige week werd bekendgemaakt door het kabinet dat de maximumsnelheid overdag van 130 km/u verlaagd gaat worden naar 100 km/u. Een beslissing die nogal wat heeft losgemaakt. Al gauw werden er plannen gesmeed om te gaan protesteren tegen de snelheidsverlaging. Via Facebook werd een event gemaakt met duizenden mensen die aangaven te komen. Nog eens dik 18.000 mensen gaven aan geïnteresseerd te zijn in het event.

Aanstaande zaterdag zou de demonstratie op het Malieveld moeten plaatsvinden. Het terrein in Den Haag is de laatste maanden drukbezocht door tal van grote demonstraties van onder meer boze boeren, de bouwsector en mensen uit het onderwijs. Nu blijkt echter dat de demonstratie deze zaterdag niet doorgaat. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. De protestactie is van de lijst geschrapt.

Het is afwachten of er inderdaad geen protestactie gaat plaatsvinden. Het Facebook-event bestaat immers nog steeds, inclusief duizenden mensen die laten weten te komen naar het Malieveld. Bovendien is er nog voldoende activiteit op de pagina met mensen die zeggen wel degelijk te gaan. Het is afwachten hoe vol (of hoe leeg) het Malieveld aankomende zaterdag gaat zijn.

Beeld: Kever via @wouter070