Hete V8-powersedan heeft een erotisch tintje

Opwindend speciaaltje wel.

Automerken maken weleens een ongelukkige vertaalkeuze. Zo gebruiken Portugezen de term Kona om het vrouwentuintje aan te duiden. Zullen ze bij Hyundai niet geweten voor ze de crossover zo noemde. Of wat te denken van de Mitsubishi Pajero, waarvan de modelnaam in het Spaans zoveel betekent als de handeling die mannen bij zichzelf uitvoeren om een pleziertje te beleven.

Ik vraag me ook af of Lexus wist waar ze mee bezig waren toen ze een naam kozen voor een speciale IS500. De Amerikaanse collega’s noemden hun laatste dikkere powersedan de ‘Ultimate Edition’. Misschien had Lexus die naam ook gewoon moeten overnemen voor de thuismarkt.

De Lexus IS500 Climax Edition

Lexus draait er niet omheen: dit is de IS500 Climax Edition. Alsof dat nog niet genoeg is, beschrijft het merk het opstartscherm op treffende wijze. Het 9-inch LCD-scherm is ”voorzien van een openingsscherm dat exclusief is voor de “Climax Edition”, wat een gevoel van opwinding creëert bij het starten van de motor.” Precies ja.

Lexus IS500 bevredigt

Goed, je kwam hier voor een V8-sedan, dus laten we die ook maar geven. Net als in Amerika is de huidige IS nog gewoon leverbaar in Japan met een 5.0 liter achtcilinder zonder turbo- of andere hulp. De V8 produceert 472 pk en 535 Nm en gaat via een achttraps sportautomaat naar achterwielen. Smullen!

Exclusief voor de climaxversie staat de IS op 19-inch gesmede aluminium wielen van BBS. Erachter huizen Brembo-remmen. De klauwen hebben zes zuigers, de blokken een extra grote wrijving en de geventileerde schijven zijn 380 millimeter groot. De lakkleur die je op de IS500’s hierboven ziet, heet Neutrino Gray en is alleen voor de sexy uitvoering bedoeld.

Aan de binnenkant ziet het er opgeruimd uit met dus het ”opwindende” opstartscherm en nog een Climax-badge. De stoelen dragen een speciale suedebekleding en op de versnellingspook zit écht leer. Waar hoor je dat nog.

Wat kost zo’n IS500 in Japan?

De verkoop van de Japanse IS500 Climax Edition is gepland voor augustus 2025. Lexus bouwt er maar 500 stuks van voor de thuismarkt. Hij kost daar 9,5 miljoen yen, wat omgerekend ruim € 55.000 is. De Amerikaanse versie met het stuur aan de goede kant kost $60.595, omgerekend zo’n € 53.000.