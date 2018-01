3 voedselbezorgers bezorgen restaurant hoofdpijn

Vacatures incoming..

Voedselbezorgers op scooters en fietsen. Ze vliegen door de stad en nemen geregeld de verkeersregels met een korreltje zout. Een restaurant in de regio Zeeland / West Brabant zal vermoedelijk binnenkort op zoek gaan naar drie nieuwe bezorgers na een bizar weekend.

Afgelopen vrijdagavond werd het rijbewijs van een bezorger door de politie ingevorderd. Hij reed meer dan 50 km/u te hard en was dus de sigaar. Een dag later, op zaterdagavond, was het weer raak. Een andere bezorger reed ook als een malloot en werd gepakt. Met een snelheidsovertreding van 30 km/u mocht hij zijn roze pasje houden, maar werd er wel proces verbaal opgemaakt. Drie keer is scheepsrecht en gisteravond was het weer raak. Een derde bezorger werd door de politie in de kraag gevat. Er werd een fikse snelheidsovertreding geconstateerd. De bezorger bleek, net als zijn collega van de vrijdagavond, meer dan 50 km/u te hard hebben gereden. Het rijbewijs werd ingevorderd, aldus Team Verkeer Zeeland West Brabant op Twitter.

Hoewel één van de drie bezorgers nog beschikt over een rijbewijs, kan ik me voorstellen dat het restaurant ook deze persoon de zak gaat geven. Het is niet bekendgemaakt om welke eettent het gaat, maar als er ergens drie vacatures opduiken voor voedselbezorgers dan weet je nu waarom.