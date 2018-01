Nieuwe Ford Mustang Bullitt is een schitterend eerbetoon

We're back baby!

Voordat de Detroit Auto Show van start ging, hing het al enigszins in de lucht dat Ford het toneel zou gebruiken om hun allernieuwste Ford Mustang te voorzien van de Bullitt-behandeling. Ofwel, grijp de meest recente Mustang die je kunt vinden bij de haren en tover hem om tot een hedendaagse versie van een van s’werelds meest iconische auto’s die het witte doek ooit heeft mogen strelen. Met wat hulp van Steve McQueen’s kleindochter Molly werd de auto gisterenavond onthuld.

De nieuwe Bullitt is gebaseerd op het 2019 model van de Mustang GT. In die zin is het dus eigenlijk geen daadwerkelijk 50-jarig jubileummodel, omdat de oorspronkelijke auto uit 1968 stamt. Gekke Amerikanen ook altijd. De mierenneukerij even achterwege gelaten, de Bullitt deelt zijn motor om die reden met de nieuwste Mustang GT. Oftewel, een dikke 5-liter V8 die goed is voor 450 pk. Uiteraard kan een dergelijk eerbetoon aan de film niet zomaar met dezelfde specificaties bestaan, dus krikten ze het vermogen op tot ‘tenminste’ 475 pk en 570 Nm aan koppel. De auto kreeg o.a. luchtlinlaten van de Shelby GT350 en een actief uitlaatsysteem voor beter en bruter geluid.

De Bullitt krijgt de beschikking over twee kleuren; naast de originele Dark Highland Green kunnen kopers opteren voor Shadow Black. Binnenin is er de keuze uit drie verschillende interieurpakketten die ieder hun eigen stempel weten te drukken. Waar het ene pakket de focus legt op meer elektronica als navigatie en een beter geluidssysteem, geven andere opties als zwart-groene Recaro stoelen juist een sportiever gevoel.

Uiteraard zijn ze de gimmicks niet vergeten, dus krijg je ook nog de keuze uit een Bullitt stuur, inclusief vizier. De biljartbal op de pookknop van de handgeschakelde bak is standaard. Overigens zijn ook de Ford Premium en Performance pakketten standaard.

De Mustang komt deze zomer op de markt. Fun fact: de originele auto is gevonden en toegevoegd aan het National Historic Vehicle Register en zal later dit jaar opduiken in een documentaire, genaamd: “Little Pieces: The Untold Story of the Bullitt Mustang.“