Opel Grandland GSe met 300 pk schoon aan de haak

De topversie van de Opel Grandland is de GSe en heeft een lekkere 300 pk tot zijn beschikking.

De plug-in hybride Opel Grandland GSe combineert een 1,6-liter turbomotor met twee e-motoren. En wel één op elke as, om de Grandland uit te rusten met e-vierwielaandrijving. Dit resulteert in meer vermogen.

Opel Grandland GSe met 300 pk

De topversies bij Opel heten tegenwoordig GSe. En ja, ze zijn dus elektrisch opgeplust. En ja, er was al een Grandland plug in hybride met 300 pk. Maar deze versie is nog net wat sportiever. De auto levert echter wel precies dezelfde prestaties, de auto gaat namelijk in 6,1 seconden naar de honderd kilometer per uur. Topsnelheid? Die is vastgelegd op 235 kilometer per uur. Met alleen de elektromotor aan kan je tot 135 kilometer per uur rijden. De aandrijflijn is dezelfde als bij die van de Peugeot 3008(HYbrid4). De plug-in hybride aandrijflijn (221 kW) maakt van de Opel Grandland GSe een permanent elektrisch voertuig met vierwielaandrijving.

Opel heeft nog geen emissievrije actieradius voor de auto gegeven, maar het heeft voorlopige efficiëntiegegevens gepubliceerd met een brandstofverbruik van maar 1,3 liter benzine per 100 kilometer. In theorie dan hé.

Wat is er dan anders dan de ‘gewone’ versie? Nou, de GSe heeft onder andere een unieke ophanging met stevigere veren en dempers van Koni. Hierdoor moet de auto meer aan de weg plakken, om een ​​balans te bieden tussen comfort en wegligging. Verder zien we veel GSe stijlelementen, denk aan badges en een opvallende diffuser aan de achterkant. Maar ook de op de Manta GSe geïnspireerde velgen, deze komen in 19-inch. Uiteraard zit je op sportieve stoelen met alcantara. Een zwarte opvallende motorkap kan je aanvinken in de optielijst, als je echt gek zou willen doen.

Kosten

Dit alles komt niet goedkoop. De Grandland die nu al te koop is met hetzelfde vermogen begint bij 50.499,- euro. De GSe doet daar ongetwijfeld nog een schepje bovenop. Concurrenten zijn er genoeg. Denk aan natuurlijk de Peugeot 3008, maar ook de Kia Sportage.

De prijs is nog niet bekend gemaakt, maar reken op een prijskaartje van net onder de 60.000,- euro. En dat is niet niks voor een Opel.