De leukste* compacte sportwagen is nu écht perfect

Een nieuwe speciale editie maakt *een van de leukste RWD-sportwagens nog een stukje leuker.

Er is bijna geen één auto perfect als je hem standaard houdt. Sommige auto’s benaderen het, maar er is ook een groot aanbod auto’s waar de met modderitus besmette mensen allerlei visies voor hebben. Sommige auto’s lijken er ook gewoon een beetje om te vragen, zoals dat al jaren gebeurt bij Toyota.

GR86

Voor beide generaties van de 86 en Subaru BRZ geldt namelijk dat het bijna zonde is om ze standaard te houden. De aftermarket is gigantisch voor deze auto’s. Nu doet Toyota echter zelf iets leuks met de GR86 en we zouden bijna zeggen: niks meer aan doen. Bijna. Ontmoet de Toyota GR86 Yuzu Edition.

Yuzu

Om gelijk even met de deur in huis te vallen: de Toyota GR86 Yuzu Edition eert de gevallen broer van de Toyota 86 en Subaru BRZ. Er was namelijk nog een derde telg in deze samenwerking, de Scion FR-S. Toyota had bedacht dat hun hippe dochtermerk voor de VS genaamd Scion de 86 goed kon gebruiken. Dat duurde van 2013 tot en met 2016, toen het hele merk Scion opgedoekt werd. In die tijd konden er een paar speciale FR-S’en gepresenteerd worden, waaronder deze ‘Release Series’. Die was geel met een toffe bodykit en zwarte accenten.

Dat heeft Toyota naar het heden gebracht met de GR86 Yuzu Edition. Dat maakt de GR86 in deze uitvoering dan ook leuk. Er is een flinke extra bumperset en spoiler aan toegevoegd. En dit kleurtje, Yuzu Yellow geheten, mag er ook zijn. Goed, nou zou ik persoonlijk de velgen zilver gespoten hebben en hij mag een paar centimeter lager, maar dat mag je lekker zelf doen.

Upgrades

De 2.4 liter boxermotor van Subaru levert nog steeds 231 pk, je mag wel kiezen tussen handbak of automaat. Op de Yuzu Edition krijg je standaard het Performance Pack, wat betekent dat je de optionele Brembo-remmerij en SACHS-dempers krijgt. Waarmee Toyota hoopt dat het rijgevoel van de GR86 ook ietsje bijgepunt is. Met een lichtgewicht, achterwielaangedreven coupé moet dat wel lukken, denken wij.

Van binnen wordt de Toyota GR86 Yuzu Edition afgemaakt door gele stiksels en details toe te voegen aan de bekleding. Er wordt nog niet verteld hoe veel je kwijt bent voor de speciale 86, wel dat de voorgaande special genaamd Hakone Edition de deur uit mag voor zo’n 34.000 euro.