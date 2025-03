3A3, Ravon? Welke rare merken zijn er nu weer geregistreerd?

In februari werden opnieuw wat vreemde merken en modellen geregistreerd.

In het vorige artikel over ‘buitenbeentjes’ kwamen al verschillende Oostblok-auto’s aan de orde. De reactie van Autoblog-lezer @Robert werd zeer gewaardeerd, want het blijkt inderdaad dat ontheemden uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen, uitgezonderd waren van de plicht om een Nederlandse kentekenplaat aan te vragen. Tevens gold er een tijdelijke vrijstelling van de belastingplicht voor motorvoertuigen. Per 4 maart 2025 is deze uitzondering vervallen en dat verklaart de verschillende ‘vreemde’ auto’s die in de afgelopen tijd bij de RDW zijn geregistreerd.

3A3?

Zo verscheen er in februari in het RDW-register plotseling een nieuw merk met de naam ‘3A3’. Als je echter bedenkt dat het Cyrillisch schrift een karakter heeft dat sprekend op onze ‘3’ lijkt en qua uitspraak te vergelijken is met onze ‘z’, dan kom je natuurlijk uit bij het automerk ZAZ.

De vorige keer hadden we het al over de ZAZ Vida, die te vergelijken is met de Daewoo/Chevrolet Kalos, maar in februari is er ook een ZAZ Lanos bijgekomen. Je mag raden waar die op gebaseerd is.

Ravon

Een andere nogal onbekende auto die in februari in het register verscheen, is een Ravon R2. Heb je nog nooit gehoord van ‘Ravon’? Wees gerust, je bent echt niet de enige. Het is namelijk een merk van de autofabrikant UzAuto uit Oezbekistan. Net zoals bij ZAZ hield deze fabrikant zich voornamelijk bezig met het assembleren van Daewoo’s en Chevrolets. De Ravon R2 is dan eigenlijk ook gewoon een Chevrolet Spark, een model waarvan er in Nederland ruim 17.000 op kenteken staan.

Haval H2

Haval is een automerk dat ontstaan is vanuit het Chinese Great Wall Motor (GWM). De H2 is een wat kleinere crossover die in 2014 gepresenteerd werd op de Beijing Auto Show. Er waren twee versies beschikbaar: een ‘Red label’ en een ‘Blue label’, waarbij de kleuren ook zichtbaar waren in de logo’s. Er waren duidelijke verschillen in het ontwerp, vooral aan de voorzijde, waarbij de ‘Red label’ wat conservatiever is en de ‘Blue’ label wat agressiever en gericht op een wat jonger publiek. Onder de kap lag in beide gevallen een 1.5 liter viercilinder met 150 pk.

De Haval H2 werd voornamelijk verkocht in China, maar was ook beschikbaar in landen zoals Australië en Maleisië. Het enige land in Europa waar deze auto te koop was, was Italië, sinds 2019. Eentje rijdt er nu dus rond op gele platen.

Chery Tiggo 2

Een andere ‘nieuwe’ crossover die we konden verwelkomen op gele platen was de Chery Tiggo 2. Je kent het Chinese merk Chery misschien van de Omoda 5, waarvan er nu 4 op Nederlands kenteken staan, maar sinds 2005 produceren ze al de Tiggo. Dit model begon eigenlijk als een soort kopie van de Toyota RAV4, maar na facelifts in 2010 en 2014 kreeg de auto iets meer een eigen identiteit. De Tiggo, die later als Tiggo 3 door het leven ging, werd echter nooit in Europa geleverd. Wel werd de auto in Italië door het bedrijf DR Automobiles (DR Motor Company) gebouwd en verkocht als de DR5.

Vanuit de Tiggo 3 ontstond in 2016 de Tiggo 3x, die in andere landen verkocht werd als de Tiggo 2 en die opnieuw in Italië door DR Automobiles verkocht werd als DR3. Snappen we het allemaal nog? Het is dus een redelijke wirwar van kopiëren en naamswijzigingen dus. Hoe dan ook, twee exemplaren van de Tiggo 2 zijn in februari op gele platen verschenen. Een grijze uit 2020 en een blauwe uit 2021, beiden met een bescheiden 1.497 cc viercilinder met 106 pk.

De kans is trouwens aanwezig dat we de komende tijd meer van de Chery Tiggo gaan horen. De Tiggo 8 (ze zijn flink aan het doornummeren geweest), een plug-in hybride SUV, komt dit jaar op de markt in verschillende Oost-Europese landen, maar het is natuurlijk even afwachten of deze ook naar Nederland komt.

Hyundai Venue

Twee staan er maar op Nederlands kenteken, maar buiten Europa is de Hyundai Venue zeker geen onbekende. Sinds het debuut op de New York International Auto Show in 2019 zijn er meer dan een miljoen geproduceerd van deze redelijk kleine ‘subcompact crossover SUV’, die eigenlijk iets onder de Kona valt.

Ruim de helft van de auto’s werd verkocht in India, maar vele kwamen ook terecht in bijvoorbeeld Noord-Amerika en in Australië. In Europa werd de auto niet verkocht, in de plaats daarvan kregen we de Hyundai Bayon.

Smart Crossblade

Een compleet andere auto dan de ‘buitenbeentjes’ die we hiervoor hebben besproken: de Smart Crossblade. Of zoals deze in het RDW-register staat, een Micro Compact Car Smart Crossblade. Het recept van de Crossblade is eenvoudig: neem een eerste generatie Smart CityCoupe en verwijder vervolgens de compleet onbelangrijke onderdelen zoals het dak, de voorruit, de achterruit en een gedeelte van de deuren. Vraag Brabus vervolgens om de 599 cc motor te pimpen naar 71 pk, wat trouwens niet slecht is in combinatie met het gewicht van slechts 740 kilo, en zo krijg je een Crossblade. Nu is dit wel iets te kort door de bocht, want uiteindelijk zijn bijna alle carrosserieonderdelen anders dan op een normale Smart.

De productie van de Crossblade werd beperkt tot slechts 2.000 stuks, die allemaal ook echt gemaakt en verkocht zijn. Elke auto kreeg een plaatje op het dashboard met het productienummer. In Nederland staan er op dit moment minstens vijf op kenteken, met de nadruk op minstens, want de registratie bij de RDW van de Crossblades is zeer slecht waardoor ze in verschillende gevallen niet van de normale Smart Cabrio’s te onderscheiden zijn. Het blijft echter een leuke fun-car, zoals Wouter zelf een paar jaar geleden kon ervaren.

