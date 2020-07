4 Extreme autodromen die werden waargemaakt met geld

Vergeet het ouderwetse motto ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ en laat je fantasie een keer de vrije loop.

Het is misschien wel het leukste luxeprobleem: zoveel geld dat je niet weet wat je er mee moet doen. Dan zijn er dingen mogelijk die nu misschien niet eens in je op zouden komen. Als het geld plotseling tegen de plinten klotst dan zijn er weinig barrières meer. De mogelijkheden zijn eindeloos. Sommige mensen hebben inspiratie nodig om iets ‘groter’ te denken, bijvoorbeeld van ‘specialisten’ als Zoooveel Money Man Benny Silberbaum. Benny heeft namelijk het creatief uitgeven van fortuin tot een kunst verheven. Hij neemt ons mee op reis door de geschiedenis van ‘autodromen waarmaken’.

Bouw je eigen auto

Wat doe je als je niet tevreden bent met de bestaande auto’s en geld speelt geen rol? Dan bouw je gewoon je eigen auto. Dat was ongeveer de gedachtegang van Ferruccio Lamborghini, volgens de legende. De Italiaanse tractorbouwer was niet te spreken over de koppeling van zijn Ferrari 250 GT en de andere sportauto’s voldeden ook niet aan zijn eisen. Hij nam dus het heft in eigen handen en bouwde zelf een sportauto: de Lamborghini 350GT. De rest is geschiedenis. Benny over Lamborghini: “Kijk, ik zeg altijd: het is beter om de verkoper te zijn dan de koper. Want als verkoper bepaal je wat er in de winkel ligt. Je wilt toch niet als koper beperkt worden in je keuze? Neem het heft zelf in handen.”

Nieuwe APK op mijn auto? Als mijn tank leeg is wissel ik al van auto. Benny Silberbaum

Bestel een ‘one-off’

Benny: “Het is heel belangrijk dat je precies krijgt wat je wilt. Is het er niet? Laat het dan bouwen!”Vind je het toch teveel moeite om een eigen automerk te beginnen? Dan kun je ook nog voor de makkelijke optie kiezen: een one-off laten bouwen. Voor deze Rolls-Royce-klant waren de bestaande modellen bijvoorbeeld niet genoeg en hij liet daarom, volledig in de geest van de woorden van Benny, de Sweptail bouwen. Het prijskaartje van €11,5 miljoen was geen bezwaar. Ferrari heeft ook al de nodige klanten in hun specifieke behoeften voorzien via Special Project-programma.

Navigatie in mijn auto? Als ik ergens naar toe wil laat ik er een rechte weg naartoe bouwen. Benny Silberbaum

Koop je eigen Formule 1-team

Een zitje in een Formule 1-auto is voor weinig mensen weggelegd. Dat hoeft geen probleem te zijn, want voor nu gaan we er even vanuit dat geld geen belemmering is. In dat geval is er veel mogelijk. Dat bewijst Lawrence Stroll bijvoorbeeld. Benny vertelde hem: “Waarom hopen op 1 van de 20 zitjes als je er gewoon 2 tot je beschikking kunt hebben, dan kan je kiezen in welke van je twee Formule 1 auto’s je gaat zitten”Hij kocht namelijk Racing Point (met wat zakenvrienden) en wist zo een zitje voor zoonlief Lance veilig te stellen. Daar bleef het niet bij: Stroll heeft inmiddels een fors aandeel gekocht in Aston Martin. Racing Point gaat dus Aston Martin heten. Daarmee heeft hij nu dus ook een iconisch naam aan zijn raceteam weten te verbinden. Meedoen met de grote jongens in de Formule 1: het kan dus gewoon, als je genoeg geld hebt.

Koop je eigen circuit

Wachten tot iemand zegt: ja nu mag je het circuit op, niet voor Benny. Hij had een andere idee. Als je wilt racen met wat meer vrijheid kun je ook gewoon je eigen circuit kopen. Dat is misschien nog wel leuker. De Nederlander Klaas Zwart, oprichter van Ascari, deed het. In 2002 opende hij zijn eigen race resort in het prachtige Zuid-Spaanse landschap. Hij verwerkte verschillende befaamde bochten, zoals Eau Rouge, in zijn circuit. De baan is omgeven door onder meer een luxe restaurant en een in de rotsen uitgehouwen garage voor 450 auto’s. Als dat niet de ultieme mannendroom is dan weten we het niet meer.

Deze voorbeelden lijken misschien compleet onbereikbaar, maar dat hoeft niet zo te zijn. Met Eurojackpot kan namelijk iedereen kans maken op een extreem goedgevulde bankrekening. Als je meespeelt kan het fantaseren pas echt beginnen.

Hebben jullie zelf ook al wilde plannen? Een privé-eiland waar je zelf de verkeersregels mag bepalen? Een Fast & Furious-film met jezelf in de hoofdrol? Een eigen ijsmeer om eindeloos op te driften? Laat het vooral weten in de reacties!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Eurojackpot.