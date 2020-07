Maserati Ghibli Hybrid met viercilinder eindelijk onthuld!

De extra duurzame, schone en hopelijk bijna BPM-vrije Maserati Ghibli Hybrid is hier.

Maserati is een merk voor petrolheads. Het is een merk waar de meesten wel een zwak voor hebben. Maserati is niet zo perfectionistisch als een Porsche of zo strak als een BMW. Het is een soort Italiaanse Jaguar. Een auto voor mensen die stijl belangrijker vinden dan infotainment en viercilinders.

Florissanter

Dat zijn toch twee belangrijke redenen waarom de Maserati Ghibli niet helemaal is aangeslagen. Het is absoluut geen enorme flop, maar de verkoopcijfers hadden wellicht iets florissanter kunnen zijn als de Italianen iets conformistischer te werk waren gegaan. Anders gezegd: niemand kocht een Ghibli vanwege het infotainmentsysteem, maar lieten ‘m er wel voor staan.

Ghibli Hybrid

Met de nieuwe Maserati Ghibli Hybrid wordt dat hopelijk allemaal goed gemaakt. De geruchten circuleerden al een tijdje, maar nu is de Ghibli Hybrid er eindelijk. De motor is een 2.0 liter grote viercilinder met turbo. Deze wordt ondersteund door een 48V dynamo en elektrische supercharger, e-booster genaamd. Voor een ideale gewichtsverdeling is de accu achterin gemonteerd. Over gewicht gesproken, volgens Maserati is de Ghibli Hybrid maar liefst 80 kilogram lichter dan de Ghibli diesel.

Prestaties

Qua vermogen levert de Ghibli Hybrid exact evenveel als de benzinegestookte zescilinder: 330 pk. Het maximum draaimoment is maximaal 450 Nm. Standaardis de Ghibli voorzien van een achttrapsautomaat van ZF, die alle krachten naar de achterwielen transporteert. De prestaties zijn meer dan in orde. Van 0-100 km/u accelereren duurt 5,7 seconden. De topsnelheid van de Ghibl Hybrid is voor de verandering eens niet begrensd op 250 km/u. Op de Autostrada kun je 255 km/u, als de Carabinieri even de andere kant op kijkt.

3200 GT-esque achterlichten

Over kijken gesproken, als je goed kijkt kun je zien dat de Ghbili Hybrid iets afwijkt van de gewone Ghibli. De kieuwen en remklauwen zijn in het blauw uitgevoerd. Een beetje zoals Porsche het fluoriscerende groen gebruik voor de e-Hybrid modellen. Nieuw zijn ook de achterlichten, die een andere indeling hebben en moeten denken aan de Boomerang-achterlichten van de Maserati 3200 GT.

Lagere BPM

Met de nieuwe aandrijflijn is het de bedoeling dat de Ghibli een heel stuk goedkoper wordt. Een lagere CO2 uitstoot zorgt voor een lagere BPM-boete. Om de kritische klanten over te halen is ook het infotainmentsysteem aangepast. Het nieuwe systeem heeft een grote scherm en draait op een OS van Android.

Elektrificatie

De Maserati Ghibli is de eerste geëlektrificeerde Maser, maar er zullen er meer volgen. De nieuwe GranCoupé en GranCabrio zijn volledig elektrisch rijden en staan gepland voor 2021.

Video:

Uiteraard zijn er ook bewegende beelden van de Ghibli Hybrid!