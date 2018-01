Renault Clio R.S.18 is speciaal voor F1-fans

De meest complete Clio R.S.

Fans van de Formule 1 opgelet! Renault komt met een speciale uitvoering van de potente hatchback. Op basis van de Clio R.S. 220 EDC Trophy lanceert Renault de Clio R.S.18. De Fransoos is met zijn kleurstelling een knipoog naar het Renault Sport Formula One Team.

Naast zijn kleur is de Clio R.S.18 te herkennen aan speciale badges en zwart uitgevoerde logo’s. Vanbinnen enkele koolstofvezel elementen en een alcantara stuurwiel. Aangezien de gelimiteerde hatchback is gebaseerd op een bestaand model is het recept voor de rest wel bekend. Oftewel een 1.6-liter turbo viercilinder levert 220 pk en 280 Nm koppel. De motor is gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling. Daarnaast komt de Clio R.S.18 met een uitlaatsysteem van Akrapovic.

Renault heeft nog geen prijzen voor de Clio R.S.18 bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoeveel ze er gaan maken. De Franse autofabrikant wilde alleen kwijt dat de Clio R.S.18 in beperkte oplage van de band zal rollen.