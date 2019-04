400 betrouwbare paarden voor 2400 euro: het kan!

Moet je eerst even zo'n rode schicht aanschaffen.

Een van de leukste allround Hot Hatches op dit moment is de Hyundai i30N Performance. De auto laat eigenlijk nergens een steek vallen. De auto rijdt opperbest en ziet er in de juiste kleurstelling lekker dik uit, zonder dat het een buitenaards ding als een Honda Civic Type-R is. Daarentegen is de auto veel origineler dan een snelle Golf of M├ęgane. Niet alleen wij zijn erg onder de indruk van de snelle Hyundai, ook bij andere automedia zijn ze er ondersteboven van.

Enig smetje is misschien het beperkte vermogen. De gewone i30 N levert 250 pk en de i30 N High Performance is goed voor 275 pk. Eigenlijk meer dan voldoende, maar als meer vermogen mogelijk is, moet je dat altijd doen. We zagen een tijdje geleden al deze getunede i30 voorbijkomen, maar het kan dus een tandje heftiger.

De verantwoordelijke is Turbozentrum Berlin. Afgaande van de naam is het een turbospecialist die gevestigd is in Berlijn, wat ook klopt. De meeste upgrades zijn onder de kap. De meest heftige variant is de Stage 3 kit, waarbij er een hele hoop wordt aangepast. Inlaat, uitlaat en ECU worden geoptimaliseerd. De turbo wordt in dit geval vervangen door een groter exemplaar, alhoewel een upgrade van de turbo ook mogelijk is.

Het resultaat is meer dan 400 pk. Volgens Turbozentrum Berlin is de motor na de tuning net zo betrouwbaar als standaard. Wat dit doet met de prestaties, is niet bekend. De standaard i30 N High Performance sprint in 6,1 seconden naar de 100 km/u. De prijs is wel bekend. Voor slechts 2.400 euro heb je 400 pk onder de kap.