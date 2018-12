Lease maar: Honda Civic Type R of Hyundai i30N

De meest ingetogen hot hatch tegen de meest extroverte. Welke te kiezen?

Speciaal voor de kerst een extra smakelijk vergelijk tussen twee top hatches. Normaliter vergelijken we vrij ‘logische’ leaseauto’s. Een keurige sedan, strakke stationwagon of luxe crossover. Allemaal heel representatief en zakelijk verantwoord. Maar wat als dat minder relevant is? Je wilt wel vijf deuren en een bruikbare kofferbak, maar het mag wel iets spannender dan een Germaanse of Scandinavische ‘Wagon? Want laten we eerlijk zijn: zó ruim zijn die auto’s niet. Sterker nog, in vergelijking met een volgroeide C segment hatchback lever je niet eens zo heel erg veel in.

Praktisch, maar veel meer fun. Waar kom je dan op uit? Normaliter komen we dan uit op de het bekende rijtje Hot Hatches: de Volkswagen Golf R, Renault Mégane R.S. of Ford Focus RS. Het kan natuurlijk zijn dat dat nog steeds te standaard keuzes. Zijn er nog opties die iets meer ‘out of the box’ zijn? Jazeker! We hebben twee Aziatische alternatieven die een compleet ander gedeelte van de markt bestrijken. Aan de ene kant hebben we de ingetogen Hyundai i30 N2 Performance, een auto waarmee Hyundai met succes dit segment betreedt. Aan de andere kant staat daar de Honda Civic Type-R. Een auto die direct zijn intenties duidelijk maakt. Kun je deze twee leasen? Natuurlijk? In onderstaande tabel kun je zien hoe beide auto’s zich tot elkaar verhouden.

Merk: Honda Hyundai Type: Civic (FK2) i30 Uitvoering: Type-R GT N2 Performance Catalogusprijs: € 59.530 € € 55.095 Fiscale prijs: € 58.700 € 54.297 Leasetarief: € 950 € 940 Vermogen: 320 pk bij 5.000 tpm 275 pk bij 6.000 tpm Koppel: 400 Nm bij 2.500 tpm 353 Nm bi 1.450 tpm Topsnelheid: 272 km/u 250 km/u 0-100 km/u: 5,8 sec. 6,1 sec. Verbruik: 1 op 13 1 op 13,9 CO2 uitstoot: 176 gr/km 163 gr/km

Wat ons opvalt

Ondanks de verschillen zijn er veel overeenkomsten. Het zij beide Aziatische Hot Hatches met vier deuren, die met gemak de gevestigde orde van repliek kunnen dienen, waarover later meer. De Honda is een tikkeltje duurder in de lease en wat meer euro’s in aanschaf. Dat komt waarschijnlijk door een iets gunstigere restwaarde. Honda’s met het Type-R logo zijn tweedehands nog goede handel, het Hyundai N-label moet zich nog even bewijzen. Qua uitrusting moet de Honda het wel afleggen ten opzichte van de Hyundai. Erg veel opties zijn er niet mogelijk bij Honda: een paar carbon pakketten en metallic lak. Qua accessoires is er vooralsnog niet zo veel mogelijk, maar op sommige markten kun je wat meer goodies krijgen zoals lichtere velgen of een koolstofvezel splitter:

De Hyundai wordt namelijk helemaal ‘vol’ afgeleverd door de dealer. Zij-airbags aan de achterkant bijvoorbeeld, op bijna elke Audi een optie, maar de i30 heeft het. Net als stuurwielverwarming, volledig lederen bekleding vermoeidheidssensor, elektrisch verstelbare stoelen en een AUX-ingang voor de radio. Zet al die opties op een van de (goedkopere) concurrenten en het verschil wordt een stuk kleiner. De enige twee opties die überhaupt mogelijk zijn op de i30 N2 zijn metallic lak en een schuifdak. Wil je meer accessoires op je i30 N2 Performance, heeft Hyundai de ‘N Options‘. Vind je de Hatchback niet mooi, dan kun je bij Hyundai sinds kort ook kiezen voor een i30 N Fastback.

Uiterlijk

Je kan zeggen van de Honda Civic Type-R wat je wil, maar saai is de auto geenszins. Dat is overigens al sinds 2006 het geval. Voor dit modeljaar lijkt de designafdeling alle registers losgetrokken te hebben. De Civic Type-R heeft enorme spoilers, bumpers, velgen en skirts. Het is één van de auto’s waar je absoluut niet een setje velgen met een grotere diameter onder wil plaatsen. Voor de goede context, standaard krijg je 20″ velgen mee! De gekozen kleur heeft een grote impact op de uitstraling. Rood en felblauw zijn gaaf, maar werken een beetje dubbelop. Deze auto ziet er het beste uit in het zwart, als Darth Vader een Hot Hatch zou ontwerpen, zou het hierop lijken.

De Hyundai is veel ingetogener. Bijna anoniem, zelfs. Dat komt voornamelijk doordat de Civic de show steelt. Zet de i30 N naast een standaard i30 en je ziet dat de auto wel degelijk vetter is gemaakt. Het ligt er alleen niet zo dik bovenop. Ook hier zijn de velgen erg groot, maar met 19″ net een maatje kleiner dan bij de Hyundai. Is de Hyundai dan de moeite waard? Jazeker, het is duidelijk dat de Zuid-Koreanen meer de richting op willen gaan van de Golf GTI/R qua uitstraling. Verantwoord, ingetogen en decent dik. Kies overigens bij deze auto juist voor een opvallende kleur. Het baby-blauw en felrood staan uitstekend. Met grijs of zwart maak je van deze auto bijna een sleeper.

Interieur

Die knotsgekke designfilosofie wordt doorgezet in het interieur. De Honda heeft een bijzonder interieur meegekregen. Het ziet er overigens vreemder uit, dan dat het is. Over het algemeen blijft het een Honda, dus de meeste onderdelen zitten daar waar je ze verwacht. Het infotainmentsysteem is redelijk, maar absoluut geen reden om deze auto te kopen. Waar we wel erg blij van worden zijn de knalrode sportstoelen. Ze zitten fantastisch en zien er geweldig uit. Qua ruimte merk je wel dat die sportstoelen wat plaats innemen: in de gewone Civic is er meer ruimte voor de benen van de achterpassagiers.

In vergelijking met de Honda is de Hyundai bijzonder saai van binnen. Normaliter is zo’n opmerking een nadeel, maar in dit geval snijdt het mes aan twee kanten. Het dashboard is heel ordentelijk, er is eigenlijk heel erg weinig op aan te merken. Het is te zien dat Hyundai per generatie grote stappen zet. Het infotainmentssysteem is niet briljant, maar functioneert iets minder frustrerend dan het systeem in de Honda. Ook hier fraaie sportstoelen, maar wat meer ruimte voor de inzittenden achterin.

Rijden

Mocht je de Honda niet de mooiste auto ter wereld vinden, wees gerust dat het bij deze auto gaat om het rijden. Dat is dé specialiteit van deze auto en de enige reden waarom deze Type-R er is. Dit is een auto voor de coureurs, niet de poseurs. De Honda Civic heeft een enorm krachtige motor die een groot gedeelte van de beleving domineert. Dat was bij de eerste Civic Type-R wel anders. De Civic Type-R is erg hard afgeveerd en je voelt dat de auto zich op zijn gemak gaat voelen als je er voor gaat zitten. Dat is aan de ene kant karakter (en lekker op het circuit), aan de andere kant kan het vermoeiend zijn voor sommigen. Uiteraard heeft Hot Hatch koning @CasperH ermee gereden, bekijk hier de Civic Type-R rijtest.

Voor hen die de Honda vermoeiend vinden, is de Hyundai een geschikt alternatief. Ondanks dat de i30 N2 Performance de eerste Hot Hatch is van Hyundai, hebben ze het meteen goed gedaan. Het is een geweldig rijdende auto. Voorheen was er een keuze tussen een N1 en N2 en wel of geen Performance variant. Die keuze is er nu niet meer. Als je gaat voor zo’n auto, wil je automatisch de N2 Performance hebben. Je gaat ook niet naar de McDonald’s voor de salades. Qua snelheid is de i30 zeker niet verkeerd, maar de explosiviteit van de Honda mis je. De i30 N2 is verregaand foolproof, of je moet het wel heel bont maken. Bekijk hier de i30 N rijtest.

Conclusie

Mocht je jezelf willen verwennen met een dergelijke auto, is het goed om te weten dat er meer dan voldoende keuze is. Je kunt kiezen voor de standaardopties van de bekende Duitse en Franse merken. Wil je iets meer karakter en exclusiviteit, dan zijn zowel de Honda als de Hyundai een uitstekende keuze. Serieus, er is niets zoiets als een verkeerde keuze.

De Honda is veel expressiever, zowel qua uitstraling als rijeigenschappen. Elk moment heb je door dat je in iets bijzonders rijdt. De Hyundai i30 is meer uitgebalanceerd, iets verfijnder en volwassener. Maak niet de fout om de auto soft te noemen, ga er voor zitten en je merkt dat de i30 N2 Performance uit het juiste hout gesneden is. Sinds de WLTP invoering is de i30 N in Nederland helaas een stuk duurder geworden, waardoor je relatief minder waar voor je geld krijgt. Je moet even fors lappen voor de fiscus, dat is wel zuur.