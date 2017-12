Hyundai i30N doet koprol door weiland in Hoofddorp

Hoe kwam de vlotte hot-hatch daar nu weer terecht?

Wit poeder maakt meer stuk dan je lief is, vraag maar aan Lapo Elkann. Deze keer heeft het echter niets met de brandstof van Wall Street te maken, maar gewoon met sneeuw. Het winterse weer was deze week immers dermate heftig dat een ongeluk in een klein hoekje zat.

Daar kwam deze Hyundai i30N op dramatische wijze achter, toen hij zich op de Vijfhuizerweg in Hoofddorp bevond. De nieuwe hot-hatch van de Koreanen, die zich in de strijd mengt met wagens als de Peugeot 308 GTI en de Golf GTI, vond daar deze week zijn Waterloo. De bestuurder van de i30N verloor op vooralsnog onverklaarbare wijze de macht over het stuur, waarna de bolide over de kop sloeg en in de berm belandde. Volgens ooggetuigen waren hulpdiensten gauw ter plekke, maar bleek het uiteindelijk onnodig om het ongedeerde slachtoffer te helpen.

De bestelbus, te zien op de laatste foto, was eveneens ongeschonden. Deze kwam echter vast te zitten in de sneeuw tijdens een poging om te keren.

Overigens gaat het hier om een persauto. Bij deze wenst het gehele team van Autoblog de betreffende Autoweek-redacteur dan ook beterschap na zijn crash met de i30N.

Image credit: Eric van Lieshout, met dank aan @dizono voor de tip!