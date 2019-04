Eindelijk een Mustang die interessant is voor Nederlanders

Niets mis met zo'n viercilinder.

De nieuwe Ford Mustang is een geweldige auto en sinds deze generatie ook daadwerkelijk leverbaar in Nederland. Er zijn weliswaar twee motoren leverbaar, maar de V8 prijst zichzelf de markt uit. Het is niet zo dat er op de Mustang GT (zoals het model met de V8 heet) enorme marges zitten voor de dealer en fabrikant. Het is voornamelijk Den Haag dat profiteert van elke verkochte Mustang met V8.

Kortom, de versie met viercilinder is voor ons het meest interessant. Het nadeel is dat de meeste upgrades voor de Mustang zijn ontwikkeld voor de V8. Gelukkig brengt Ford daar nu zelf verandering in. Het resultaat is de Ford Mustang EcoBoost High Performance Package. Dit pakket behelst een serie upgrades waardoor de immens populaire Mustang met viercilinder net even wat beter, gaver, sneller en bruter wordt.

Allereerst de motor. De 2.3 liter EcoBoost krijgt 40 pk erbij, waardoor het maximum vermogen nu 330 pk bedraagt. Het koppel blijft ongewijzigd (440 Nm), maar Ford Performance weet ons te melden dat het koppel over een breder toerenbereik beschikbaar is. Over de prestaties laat Ford Performance niet zo veel los, behalve dat je van 0 naar 100 kunt sprinten in minder dan 5 seconden.

Het chassis van de Mustang HPP werd ook herzien, met extra verstevigingen voor een grotere stijfheid en sterkere stabilisatorstangen. Om de boel tot stoppen te brengen, krijgt de Mustang HPP 13,9 inch grote remschijven voor met remmen met vier zuigers. De besturing, stabiliteitscontrole en ABS zijn aangepast voor eventuele trackdays. Deze zullen dus iets later ingrijpen, waarschijnlijk.

Uiteraard is het uiterlijk aangepast, zij het subtiel. Aan de voorkant zien we een splitter en een nieuwe grille. Het is niet enkel een esthetische upgrade, achter die nieuwe grille huizen extra grote ‘tunnels’ voor de koeling, zodat de motor meer verse lucht krijgt. De auto staat op nieuwe 19″ velgen met 255/40 grote banden. In dit geval zijn het zomerbanden, in plaats van de all-season banden die de auto standaard meekrijgt.

Het is mogelijk om te kiezen voor een Handling Package, dat de wegligging nog verder verbeterd. Dan krijg je magnetic ride-schokdempers, lichtere remmen, een Torsen sperdifferentieel, nog grotere stabilisatorstangen en bredere velgen met 265/40 grote Pirelli P Zero Corsa 4 banden. Het pakket komt in de herfst van dit jaar beschikbaar. Of het Nederland te bestellen is, is niet bekend. Hopelijk wel, want eindelijk zijn er dan upgrades met garantie waar we in Nederland ook wat aan hebben.