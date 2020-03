408 pk sterke Byton M-Byte komt naar Nederland

Het was al bekend dat het Chinese automerk naar Europa ging komen. Nu is duidelijk geworden dat Byton ambities heeft voor onze markt met deze M-Byte.

Byton komt naar zes Europese landen, waaronder Nederland. De Louwman Group zal verantwoordelijk zijn voor de verkoop van de (toekomstige) modellen van het merk. Het eerste model, de M-Byte, komt in de tweede helft van 2021 in Nederland op de markt.

Naast Nederland komt Byton als merk ook naar Zwitserland, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en Zweden. De M-Byte is een volledig elektrische auto die in drie varianten geleverd zal worden. Met een 72 kWh accupakket, goed voor 272 pk. De tweede variant heeft een 95 kWh accupakket, komt met vierwielaandrijving en beschikt over 408 pk. De derde variant heeft eveneens een 95 kWh accupakket, maar enkel achterwielaandrijving. De actieradius van het eerst genoemde model komt uit op 360 kilometer, de tweede op 435 kilometer en de derde 460 kilometer. De genoemde kilometers zijn op basis van de WLTP-test.

De Louwman Group zegt in een later stadium met prijzen te komen voor de Byton M-Byte. Het Chinese automerk richt zich op het bouwen van premium EV’s. Het designcentrum van het merk zit in München, Duitsland. Het ontwikkelingscentrum is gelokaliseerd in Silicon Valley in de Verenigde Staten. De productie van de auto’s vindt wel plaats in thuisland China. Namelijk in de stad Nanjing.