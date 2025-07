420 pk op 1.150 kg: deze 911 moet je zien

De meest spectaculaire 911-restomod van Theon Design tot nu toe?

Eigenlijk zijn we doodmoe van al die restomods op basis van een Porsche 911. Aan de andere kant: het blijft een feestje om naar te kijken. Zeker als je de specsheet leest. Dus kom maar door met deze Theon Design op basis van de Porsche 964 dan.

Het is de krachtigste en lichtste creatie tot nu toe van de Britse restomod-toppers. De 911 is uitgerust met een atmosferische 4.0-liter boxer zescilinder die 421 pk levert. En dat op een gewicht van slechts 1.150 kg. Daarmee is de pk-gewichtsverhouding zelfs beter dan die van de 992 GT3 RS. En ja, daar zijn ze trots op in het Verenigd Koninkrijk.

Koolstofvezel. Alles

Dat lage gewicht is niet het resultaat van het schrappen van luxe, maar van een knap staaltje engineering. De carrosserie is volledig uitgevoerd in koolstof-kevlar, inclusief dak en bumpers. Alleen de portieren zijn nog van staal. Dat hebben ze puur gedaan om die klassieke Porsche-deurklik te behouden. Het chassis is tot in detail versterkt. Elke kilo werd kritisch bekeken. Zelfs de kabelboom is vervangen door materiaal dat 30 kg bespaart. Wat dat betreft is echt niets aan het toeval overgelaten.

Die 421 pk komt volledig beschikbaar bij 7.400 tpm, met 448 Nm koppel bij 5.400 tpm. Theon plaatste componenten als de airco-compressor en stuurbekrachtigingspomp in de voorste ‘frunk’ voor een ideale gewichtsverdeling van 46:54.

Het blijft een 964, dus is zelf roeren wel zo gepast. De 911 is uitgerust met een handgeschakelde zesbak naar 993 RS-specificatie, gecombineerd met een Wavetrac sperdifferentieel.

Theon pakt ook het onderstel serieus aan. TracTive semi-actieve dempers bieden vijf standen, afgestemd met de klant op zowel comfort als circuitgebruik. Een compleet nieuwe koolstofkeramische remsetup met Brembo klauwen zorgt de nodige remkracht, dit alles verpakt achter klassieke Fuchs-velgen met Michelin Pilot Sport 4-banden.

Interieur

Hoewel spartaans qua gewicht, is het interieur een luxe oase voor zo’n ouwe 964. Het interieur is een combi van Fresca-blauw met ivoorwit leer. Verder zijn er met de hand geweven zes-kleuren patronen aangebracht. Alleen al dit proces nam honderden uren werk in beslag.

Recaro CS-kuipen, machinaal gefreesde aluminium details en een op maat gemaakt hifi-systeem werd geïnstalleerd op verzoek van de klant.

Kost dat?

Deze auto is op verzoek van een Amerikaanse klant gemaakt. De prijs begint bij 590.000 dollar exclusief donorauto en belastingen. Een flinke smak geld, maar het is wel een vet apparaat.