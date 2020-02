420 Volkswagen e-Crafters voor dit bezorgbedrijf

Een grote order voor de Volkswagen e-Crafter vanuit Frankrijk.

Het Franse Chronopost heeft een flinke order geplaatst bij Volkswagen Bedrijfswagens. Het bezorgbedrijf heeft namelijk een order van 420 e-Crafters doorgegeven. De elektrische bedrijfswagens zullen in stapjes uitgeleverd worden aan Chronopost. Over twee jaar moeten alle 420 e-Crafters in het bezit zijn van het bezorgbedrijf.

Chronopost is onderdeel van La Poste. Het bedrijf wil de vloot flink gaan verduurzamen. Daarvoor hebben ze tests uitgevoerd met meerdere elektrische bedrijfswagens. Kanshebbers waren bijvoorbeeld de Renault Master Z.E. en de Voltia. Die laatste is een verlengde Nissan e-NV200. De keuze voor de Volkswagen is misschien daarom wel des te opmerkelijker. De doorgaans nationalistisch ingestelde Fransen verkiezen meestal een eigen merk boven producten uit andere landen zoals Duitsland.

Voor Volkswagen Bedrijfswagens is het de grootste order voor de e-Crafter tot op heden. De eerste exemplaren worden in juni 2020 geleverd. De Fransen kunnen de elektrische bedrijfswagen in 18 verschillende Franse steden tegenkomen. Heinz-Jürgen Löw, topman bij Volkswagen Bedrijfswagens, overhandigde een symbolische sleutel aan Chronopost-topman Martin Piechowski.

De Volkswagen e-Crafter heeft een accupakket van 5,8 kWh. De actieradius bedraagt 115 kilometer volgens de WLTP testcyclus. Met een snellader bij een 40 kW gelijkstroom-laadstation kan je de e-Crafter tot 80 procent opladen binnen 45 minuten. In vergelijking met de dieselvariant levert de koper niets in aan praktisch gebruiksgemak. Het laadvolume is namelijk gelijk aan die van de variant met verbrandingsmotor.