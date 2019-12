Volkswagen e-Crafter in prijs omlaag

In vergelijking met de lanceerprijs van 2018 is er een fors verschil.

Toen Volkswagen Bedrijfswagens de e-Crafter in het najaar van 2018 lanceerde communiceerde het merk een prijs van 69.100 euro, exclusief BTW en BPM. Nu staat de elektrische bedrijfswagen in een voordeliger perspectief, want de vernieuwde prijslijst toont een goedkopere e-Crafter.

De elektrische bedrijfswagen is er nu vanaf 56.700 euro. De prijs kan nog lager uitvallen met de tijdelijke Duurzaamheidspremie. In dat geval kost de e-Crafter 49.950 euro. De Volkswagen heeft een 5,8 kWh batterijpakket en komt 115 kilometer (WLTP) ver op een volle accu. Opladen gaat via een 7,2 kW wallbox. Het volledig laden van een lege batterij duurt 5,2 uur. Via een snellader (40 kW gelijkstroom-laadstation) is het pakket in 45 minuten tot 80 procent op te laden.

Het laadvolume van de e-Crafter is gelijk aan dat van de Crafter met dieselmotor. Namelijk 10,7 m3. Ook de maximale breedte (1,83 m) en hoogte (1,86 m) van de laadruimte zijn identiek. Het laadvermogen van de e-Crafter is maximaal 1,0t.

De Duurzaamheidspremie van Volkswagen Bedrijfswagens bedraagt 6.750 euro, waardoor de prijs uitkomt op 49.950 euro. De Full Operational Lease-prijs (na aftrek van de duurzaamheidspremie) bedraagt 725 euro exclusief BTW via Volkswagen Financial Services. Ondernemers kunnen in bepaalde gevallen nog gebruik maken van de MIA (milieu-investeringsaftrek) en KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Via de VAMIL kunnen ondernemingen zelf bepalen wanneer en hoe ze de investering afschrijven.