Hyundai Kona Electric: rijtest en video

Elektrisch rijden wordt steeds meer betaalbaar. Maar zijn de betaalbare alternatieven ook leuk?

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Waarschijnlijk kom je op Autoblog omdat je liefhebber bent van ronkende motoren, rokende banden en andere petrolheadclichés. En dus zijn het zware tijden, dat begrijpen we. Ook wij zijn petrolheads. Het is een tijd waarin we motorinhouden zien slinken, waarin steeds meer turbo’s, katalysatoren en partikelfilters het geluid dempen van ontploffende brandstof. Alles wordt steeds beschaafder, verfijnder en braver.

En dan is er ook nog dat ellendige verschijnsel ‘elektrisch rijden’ waar we niet aan lijken te kunnen ontkomen. Een fenomeen dat bovendien omgeven wordt door mysterie. Grote kans dat een groot deel van jullie nog nooit elektrisch gereden heeft. Logisch, want er zijn nog niet zo heel veel elektrische auto’s op de markt en de auto’s die al op de markt zijn, zijn overwegend behoorlijk duur. Tesla’s kosten nog altijd een halve ton, Audi e-tron’s en Jaguar i-Paces beginnen ruim daarboven en al het andere kunnen we afserveren op basis van een belachelijk kleine range of een wanstaltig futuristisch design.



Maar langzaamaan beginnen er nu auto’s de markt op te druppelen die daar niet meer aan meedoen. Auto’s die ontworpen zijn als normale auto, maar dan elektrisch. Auto’s die eigenlijk alles precies hetzelfde doen als ‘normale’ auto’s met ‘normale’ verbrandingsmotoren. Sterker nog, er zijn zelfs auto’s die ontworpen worden om met verbrandingsmotor én elektromotor geleverd te kunnen worden, en dan óók nog met een fatsoenlijke range. Één van de eerste spelers in die markt is de Hyundai Kona. Zonder verbrandingsmotor bekend onder de noemer Hyundai Kona Electric, waarbij Electric staat voor: elektrisch aangedreven. Ja, echt.

Het is niet het spannendste model wat je ooit gezien hebt, dat besef ik me. Maar dit is wél één van de auto’s die de elektrische markt op z’n kop gaat zetten. Al die ondernemers die met grote zakken geld en nog grotere zakken subsidie een laadpaal en een Tesla hebben gekocht van zakelijk geld, die zijn inmiddels bediend. Maar dit is een auto die bereikbaar is voor de massa doordat hij betaalbaar is én een range heeft van 449 kilometer. En dat betekent niet dat hij in de praktijk slechts de helft of minder van die kilometers haalt. Nee, de Kona komt in de praktijk behoorlijk in de buurt van de opgegeven range. Met onze ronduit lompe, gepatenteerde Autoblog volstroom-rijstijl waren we alsnog uitgekomen op een kleine 400 kilometer als we de accu hadden leeggereden. En dat is dus met een zware rechtervoet en plankstroom weg bij elke gelegenheid om te kijken of de bandjes wilden roken.



Maar goed, waar hebben we het eigenlijk over? Qua uiterlijk over een normale Kona met een iets andere grille omdat daar nu een stekker in moet passen. Of eigenlijk twee stekkers, waarover zodadelijk meer. Los van de grille heeft ons testexemplaar eco-wieltjes en een zeegroen eco-tintje. Ik snap dat dat niet helpt bij het maken van mijn punt, maar vink bij het bestellen de 18 inch wielen en de kleur Tangerine Comet aan en je hebt echt een heel andere verschijning. Natuurlijk, het is een crossover en geen sex op wielen, maar crossovers is nu eenmaal wat mensen willen. We moeten er maar mee proberen te leren leven. Wat ik ermee wil zeggen is in ieder geval: je kan met de Kona Electric daadwerkelijk elektrisch rijden zonder dat je auto uitschreeuwt dat hij elektrisch is. Jij zal het weten, maar de meeste mensen die je zien rijden niet.



Qua interieur is er nog wel wat winst te behalen. Ondanks dat we in de Premium variant onderweg zijn van bijna 48.000 euro zitten we naar plastic te kijken dat niet de schoonheidsprijs verdient. Met name de deurpanelen en het doorlopende element van de deuren over het dashboard zien er goedkoop uit, evenals het scherm en de knoppen waarmee je de auto in Drive / Park etc. zet. Nu is dat ergens wel te verklaren: de Kona is met benzinemotor vanaf een dikke 20.000 euro verkrijgbaar. Bij die prijsstelling is de kwaliteit van het interieurplastic beter te verklaren. Wat wel positief opvalt is het instrumentencluster, de zitpositie die minder ‘op de bok’ voelt dan ik van de gemiddelde crossover gewend ben en de stoelen die met luxere materialen zijn afgewerkt. En de laatste keer dat ik stoelverwarming, stuurverwarming én stoelventilatie zag op een auto van minder dan 50.000 euro, kan ik me ook niet meer herinneren. Ze zullen er zijn hoor, maar niet veel.



Ook qua rijhulpen en andere goodies is de Kona Electric goed bedeeld. Standaard zijn er al Driver Attention Warning, Lane Keep Assist (actief), Forward Collision-avoidance Assist (FCA) met city/urban mode en voetgangerherkenning, een achteruitrijcamera, Advanced Smart Cruise Control (ASCC), Drive Mode Select en Apple CarPlay aanwezig. En dat is slechts een kleine selectie uit het complete boekje aan snuisterijen dat op de Kona Electric te vinden is. En nogmaals: dit zijn goodies die standaard zijn op álle Kona Electrics.



En wat kan dat ding dan? De range van 449 kilometer WLTP heb ik jullie al verklapt, die is haalbaar dankzij een accupakket van 64 kWh. Dat accupakket is volledig op te laden in ongeveer 20 uur aan een normale stekker thuis, met een snellader pak je 80% accu in een klein uurtje (54 minuten) tijd. Dat is niet bijster snel en dat is te wijten aan het feit dat er slechts met één fase tegelijk geladen kan worden. Een minpuntje voor de Kona Electric dus, maar tegelijkertijd moet je je afvragen hoe vaak je meer dan 400 kilometer op een dag rijdt. En al helemaal op welke dagen je dat doet zonder ergens een halfuur tot een uur te lunchen. Het enige is dat je die lunch dus even bij een snellader in de buurt moet plannen, maar dat wordt gelukkig steeds makkelijker.



Als je het stroompedaal volledig vloert ram je naar de 100 in 7,4 seconden. De topsnelheid is 167 kilometer per uur maar als je op dat soort snelheden wil rijden met een elektrische auto, dan ben je nog niet klaar voor een elektrische auto. Of de elektrische auto is niet klaar voor jou, het is maar hoe je het wil zien. De Kona Electric kan dat allemaal dankzij de elektromotor die ons 204 pk en 395 Nm levert via de voorwielen. Over versnellingsbakken hoeven we het niet te hebben, want die hebben we simpelweg niet. Je kunt rijden of stilstaan, verder gaan de keuzes in de Kona Electric niet.

In 7,6 seconden naar honderd schieten is niets om je voor te schamen. Sterker nog, het is behoorlijk vlot voor een auto in deze klasse. Dat is te danken aan die elektrotechniek, want een elektromotor heeft zijn vermogen in principe altijd volledig beschikbaar. Dat maakt de Kona Electric vlot, ook bij het versnellen voor bijvoorbeeld een inhaalactie. De besturing is wat licht en gevoelloos, maar wel precies genoeg om vlot bochten te ronden.

Schakel je de ‘Sport’-modus in middels de Drive Select knop dan volgt er een iets zwaarder besturing, maar niet met meer gevoel. Wel reageert de auto dan nog iets alerter op je rechtervoet. Sterker nog: dankzij het elektrokoppel moet je serieus voorzichtig je rechtervoet gebruiken als je de bocht uit accelereert. Doe je dat niet, dan krijg je een ingreep van het ESC te verwerken die de power van het doorslippende binnenste voorwiel wegremt. Dat gaat overigens weinig subtiel. Oplossing is om met één simpele druk op de knop het ESC uit te schakelen. Dan wordt er helemaal niet meer ingegrepen en kun je zelf de gewenste hoeveelheid wielslip reguleren met je rechtervoet. Let daarbij wel op: de verleiding om banden te slopen is groot. Erg groot.



Wat eigenlijk gedurende de hele dag opvalt, is dat deze auto bijna alles gewoon goed kan. En dat hij om te rijden zelfs best ok is, dankzij dat altijd beschikbare vermogen. Dit is waarschijnlijk de beste Kona, ook als je hem met de Kona’s met verbrandingsmotoren vergelijkt. En dat wil wat zeggen, want een Kona is natuurlijk een tamelijk doorsnee auto. Als de gemiddelde elektrische doorsnee auto al ‘best leuk’ kan zijn, dan durf ik ook wel te hopen dat een elektrische auto die met een sportievere insteek ontwikkeld wordt, méér dan dat stempel kan krijgen.

Het autolandschap verandert. En ik snap heel goed dat het moeilijk is om daaraan toe te geven. Mijn hart huilt ook als ik lees over elektrische aandrijving in sportwagens. Maar vrees niet, de verbrandingsmotor is nog lang niet dood. Verre van dat. We kunnen echt nog heel lang genieten van herrie en de lucht van benzine. Dat daarnaast elektrisch rijden in opkomst is, dat zal nog jaren van gewenning vergen, zeker voor de petrolhead. Maar weest niet bang: of het nu elektrisch is of op brandstof: autorijden blijft leuk. Ook een elektrische auto kan rijplezier geven. Misschien op sommige vlakken zelfs wel beter dan verbrandingsmotoren dat kunnen. Zei ik dat nu echt? Ja, dat zei ik echt.



En dan het financiële plaatje, want dat is niet geheel onbelangrijk. De Hyundai Kona Electric is twee keer zo duur als de goedkoopste benzinevariant. Die laatste kost €20.495, de Kona Electric mag voor €40.995 met je mee. Dat is veel geld, dat klopt. We verwachten dan ook niet dat Hyundai er veel gaat verkopen aan particulieren. Maar de in Nederland vreselijk belangrijke zakelijke markt zorgt op dit moment al voor enorme verkoopsuccessen. Sterker nog, wachttijden van dik een jaar zijn op dit moment de realiteit voor de Hyundai Kona Electric. De reden dat Mobility Service Nederland ons toch een rondje liet rijden, is dat zij vooraf groot hebben ingekocht. In mei hebben ze 35 stuks met de Premium-uitrusting (basisprijs €47.995) beschikbaar. Leasen kan bij hen vanaf 545 euro per maand op basis van 10.000 kilometer per jaar en 60 maanden. Je netto bijtelling bedraagt vanaf 51 euro, op basis van belastingschaal 38,1 procent. Dat is te danken aan de 4% bijtelling op elektrische auto’s tot 50.000 euro. Mocht je heel dik doen met de opties, dan moet je misschien een klein beetje meer bijtelling betalen over elke euro die je boven die 50.000 euro uitgeeft.



De Hyundai Kona Electric wordt wellicht belangrijker voor ons straatbeeld dan we nu willen of kunnen denken. Maar waar sommige mensen nu als tweede auto een tweedehands BMW i3 of Renault ZOË overwegen naast de auto met plofmotor, kon de Kona Electric over een paar jaar -als ze massaal uit de lease beginnen te rollen- wel eens de auto worden die mensen gaan overwegen als eerste of enige auto. Deze auto kon de autowereld wel eens serieus gaan veranderen, als Hyundai de vraag een beetje tegemoet weet te komen. And on that bombshell… Filmpje!