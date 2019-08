Nu te koop: prachtige Regera in paars carbon

Make paars great again.

Op sommige auto’s staat de kleur paars fantastisch en de Koenigsegg Regera is daar klaarblijkelijk één van. Smaak is subjectief, maar strooi vooral je eigen mening in de comments of deze auto paars kan rocken of niet.

Van de Regera worden slechts 80 stuks gemaakt. Hoeveel klanten er daadwerkelijk liefhebber of een gewoon een ordinaire handelaar zijn is altijd gissen. Deze auto uit 2019 staat namelijk te koop. Het mag geen verrassing zijn dat de hypercar slechts 100 kilometer heeft gelopen in zijn nog korte bestaan.

De Koenigsegg staat bij Semco Cars in Duitsland. De Regera is momenteel het paradepaardje van de autofabrikant uit Zweden. De imposante auto heeft een 5.0 liter grote V8 met twee turbo’s en daar komen nog eens drie elektromotoren bij. Het systeemvermogen is goed voor een gezonde 1.500 pk en 1.280 Nm koppels. Daarnaast heeft de auto geen traditionele versnellingsbak, maar een ‘Direct Drive system’ zoals ze het bij Koenigsegg noemen. Een ontwikkeling van het automerk om de Regera zonder afbreken zo snel mogelijk richting de horizon te laten knallen.

Wat de Duitse aanbieder wil hebben voor dit paarse carbon pracht en praal is niet bekend. Gezien de exclusiviteit van de Regera en het feit dat Koenigsegg werkt met een wachtlijst moet je zeker rekening houden met een miljoentje of drie.