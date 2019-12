5 Nederlandse stations waar je van gaat watertanden

Stations met veel vermogen. Ze worden gelukkig nog steeds gebouwd én er zijn Nederlanders die ze kopen.

Met de nog steeds groeiende vraag naar dikke SUV’s en crossovers als populaire carrosserievorm zou je bijna denken dat de snelle stations geen bestaansrecht meer hebben. Gelukkig is dat niet waar. Nog steeds is er ruim keuze uit een aantal rappe gezinsauto’s. Het zijn voornamelijk de Duitse merken die hier op in springen. Er zijn ook nog steeds Nederlanders die ze kopen. In dit lijstje vijf voorbeelden van snelle stationauto’s die recent op Nederlands kenteken zijn gezet.

XG-305-N – Audi RS 4 Avant (450 pk) – 153.101 euro

De Audi RS 4 is terug naar zijn roots met een geblazen zescilinder onder de kap. Hoe stoer die atmosferische achtpitter ook was: met deze 2.9 V6 turbo is de Audi een stuk effiecienter. Het vermogen is met 450 pk gelijk gebleven. Dit groene exemplaar werd een jaartje geleden op Nederlands kenteken gezet.



XR-620-J – Alpina B5 Touring (608 pk) – 181.457 euro

Alpina weet al sinds jaar en dag dikke stations af te leveren en dat doen ze nog steeds. Een mooi voorbeeld is de B5 Touring met maar liefst 608 pk. Wat een feestauto!



TS-647-P – Mercedes-AMG E 63 S Estate (612 pk) – 188.950 euro

Mag het een onsje dikker zijn? In het grijs schreeuwt deze auto niet uit wat er onder kap ligt. In dit geval een 4.0 biturbo V8 met 612 trappelende paarden. Met een prijskaartje van bijna 190.000 euro is het wel een hele dure E-klasse. Maar dan heb je ook wat.



G-446-DV – Volvo V60 T8 Twin Engine Polestar (405 pk) – 80.594 euro

Veruit de goedkoopste van dit lijstje en ook qua vermogen verbleekt de Volvo met de rest. Toch namen we dit exemplaar mee in dit artikel omdat je ze nog niet zo heel vaak tegenkomt. En met dik 400 pk is het ook prima vooruitkomen natuurlijk.



SZ-960-P – Porsche Panamera ST Turbo (549 pk) – 262.730 euro

Een Porsche als gezinsauto. Tegenwoordig heb je keuze uit een Macan, Cayenne, Panamera of Panamera Sport Turismo. Laatstgenoemde is toch wel een enorm lekker snoepje. Vooral dit exemplaar. Een Turbo in het paars. Kosten: ruim 260.00 euro!