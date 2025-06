EV accelereert uit zichzelf naar ruim 70 km/u, automerk legt uit waarom

Autonoom rijden zonder dat je het wilt. Klinkt gevaarlijk.

Voor het eerst wegrijden in een automaat kan nogal onwennig aanvoelen. Nadat je jezelf hebt aangewend om je linkerpoot zo ver mogelijk van de pedalen vandaan te houden, begin je al zachtjes te rollen bij het op laten komen van de rem. Veel harder dan 5 km/u zal je er niet mee gaan. Hetzelfde gebeurt bij een EV. Tenminste, bij de meeste EV’s wel.

Een journalist van Edmunds reed met de elektrische Dodge Charger Daytona. Op een willekeurig moment verschijnen er waarschuwingslampjes op het display voor onder andere de stabiliteitscontrole, frontale botswaarschuwing en regeneratieve remmen. De melding verdwijnt binnen een mum van tijd weer en de collega rijdt vrolijk verder.

De Charger Daytona accelereert uit zichzelf

Na weer een korte melding geeft de elektrische Charger aan dat-ie zichzelf in de ”low power mode” heeft gezet. Een soort veiligheidsmodus dus. De bestuurder merkt dat de EV minder lekker van zijn plek komt, maar de grote schrik komt pas bij gas los. De regeneratieve remmen zouden meteen moeten ingrijpen, maar doen helemaal niets. In plaats daarvan accelereert de EV helemaal uit zichzelf en loopt de snelheid op. Let wel: de Charger wordt niet in een autonome stand of wat dan ook gezet.

Zonder een van beide pedalen aan te raken klimt de snelheid in de Dodge Charger Daytona met ongeveer 1 mijl per uur, per seconde. Pas wanneer de bestuurder hard op de rem trapt, komt de EV tot stilstand. Bij het loslaten het rempedaal trekt de auto heftiger op dan gebruikelijk. Als test laat de bestuurder de EV zijn gang gaan. Wederom zonder de pedalen aan te raken, accelereert de EV uit zichzelf naar een snelheid van 45 mijl per uur (72 km/u).

Reactie van Dodge

Pas na een volledige reset reageert de elektrische Dodge weer normaal. Een vreemd voorval dat blijkbaar door meerdere Charger Daytona-rijders is opgemerkt. Natuurlijk legt de verslaggever het voorval voor bij de bouwer van de auto. Een woordvoerder van Dodge reageert als volgt.

”In het zeldzame geval van een defect gaspedaal, heeft Stellantis een ‘drive-by-brake’-veiligheidsfunctie geïmplementeerd waarmee de bestuurder via het rempedaal de snelheid kan regelen.”

Oftewel: het was gewoon de bedoeling. In plaats van one-pedal-driving waarbij je alleen het gaspedaal gebruikt, heeft Stellantis dus een soort omgekeerde versie: je regelt de snelheid juist met het rempedaal. Geen slecht idee, maar het is wel zo handig voor bestuurders dat ze weten van dit systeem.

Volgens Dodge is het dus geen foutje in software, maar een precies zo bedoelde feature die zijn werk deed. Nu vraag ik me af: maakt deze assistent de auto juist veiliger of niet?

Via Edmunds