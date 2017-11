5 stellingen die bij de Mazda CX-5 passen

De CX-5 van Mazda is een welkome afwisseling in het aanbod van leaseauto's.

Hij is modern, goedgebekt en anders in vergelijking met de concurrentie. De Mazda CX-5 weet zich daarom goed te onderscheiden van de rest, al moet je er natuurlijk wel van houden. Daarom vijf stellingen om eens na te denken over deze Japanse SUV als lease-kandidaat.

Stelling: de CX-5 is zoals het hoort

In tegenstelling tot anderen, houden ze bij Mazda vast aan atmosferische motoren. Geen turbolag, maar pittige kracht bovenin de toeren. Welke andere leaseauto heeft een natuurlijk ademende 2-liter viercilinder in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak? Inderdaad.

Stelling: met de CX-5 heb je een andere leaseauto dan je buurman

Dikke kans dat je collega of kennis in een Franse of Duitse leaseauto rijdt. De Mazda is wat dat betreft iets totaal anders. Ze zullen ongetwijfeld overtuigd raken wanneer jij ze een ritje aanbiedt. Kies wel een opvallende kleur, zoals een rode!

Stelling: de CX-5 is een complete auto

Zoals je van een Japanner mag verwachten, is de Mazda CX-5 goed aangekleed. De SUV heeft een volwassen interieur met een nette afwerking. Bovendien heeft Mazda momenteel een interessante actie lopen, voor een meerprijs van slechts 1.000 euro krijg je een automaat.

Stelling: de SUV heeft een origineel voorkomen

Geef toe: de CX-5 is aantrekkelijker dan de vele Europese concurrenten. Sowieso is het Japanse merk goed bezig qua design, ook een auto als de Mazda6 ziet er gewoon erg strak uit.

Stelling: de Mazda CX-5 is financieel interessant

Volgens de de ANWB is de CX-5 de meest waardevaste occasion. Dit betekent dat de leasetarieven extra aantrekkelijk kunnen zijn door de hoge restwaarde. En we weten allemaal: een leaseauto moet (financieel) wel leuk blijven.

