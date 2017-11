Gelekt: dit is de nieuwe Mercedes CLS

Ik zeg, dankjewel!

Het zal ook eens niet. Nog voordat Mercedes hun nieuwe bolide zelf kan onthullen in Los Angeles, gooit een of andere onnadenkende oelewapper de beelden alweer online. Of het is gewoon zo gepland, dat kan ook. Al lijkt de schuld in dit geval bij het Australische magazine Motoring te liggen, zoals de watermerken al aangeven.

Wie alle plaatjes alvast heeft bekeken ziet dat er een aantal dingen opvallen. De CLS lijkt, zoals verwacht, minder sportief te ogen dan voorheen. Toch zijn de lijnen strakker dan ooit tevoren, al gaat het niet ten koste van de authentieke CLS look. Herkenbaar is ‘ie net zo goed; wie in de toekomst een CLS wil spotten, hoeft enkel een blik op de koplampen te werpen. Daarnaast heeft Mercedes laten weten de naam ongewijzigd te laten. Er gingen namelijk geruchten dat de wagen, gezien hij niet op de S-Klasse is gebaseerd, voortaan door het leven zou gaan als de CLE.

Met het lekken van deze plaatjes wordt echter nog niet duidelijk in hoeverre de situatie onder de kap is veranderd. Er wordt gezegd dat de dikke AMG V8 in de CLS geen terugkeer zal maken en vooralsnog is er niets wat ons doet vermoeden dat het tegenovergestelde waar is. Sterker nog, een van de gelekte beelden laat zien dat er een zescilinder in ligt.

Hoe dan ook sprak Mercedes er in één van hun eerdere teaserplaatjes dat de nieuwe CLS ‘perfect’ is, wat ons enigszins doet bedaren. Ervan uitgaande dat ze hiermee doelen op het perfectioneren van alle aspecten van de wagen, zou het morgen sowieso een mooi feestje moeten worden.