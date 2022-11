Ricciardo terug naar Red Bull: eindelijk officieel!

Het lag in de lijn der verwachting, maar Ricciardo is terug bij Red Bull op het oude nest.

Dames en heren, het is eindelijk zover! Daniel Riccardo is terug bij Red Bull! Het verloren kind is eindelijk weer binnenboord gehaald, zo meldt Red Bull. De oud-teamgenoot van Max Verstappen wordt op deze wijze weer teamgenoot van Ons Max!

Ricciardo terug naar Red Bull

Daniel Ricciardo blijft toch een bijzonder fenomeen. Van alle coureurs op de grid was het Ricciardo waar Verstappen het moeilijkst mee had in sportief opzicht. Nu klinkt dat ‘moeilijk’ negatiever dan dat we bedoelen. Aan Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez heeft Verstappen niet enorm veel weerstand ondervonden. Over één ronde was Daniel Ricciardo geregeld sneller en ook in de races haalde de Australiër vaker het maximale uit de auto dan zijn opvolgers.

Het bijzondere aan Ricciardo is dat zijn carrière uit leek te gaan als een nachtkaars. Bij Renault deed hij het niet onaardig. Het tweede seizoen pakte hij twee keer een podium (P3 op de Nurburgring en Imola). Zijn overstap naar McLaren leek veelbelovend, maar het kwam er nooit uit. De rijstijl en het vertrouwen van Ricciardo kon niet gecombineerd worden met de MCL35M en MCL36. Desondanks won hij de GP van Italië 2021.

Wat te verwachten?

Het is dus een beetje lastig in te schatten wat we moeten verwachten van Daniel Ricciardo bij Red Bull. Voor het geld hoeft Ricciardo het niet te doen, bij Renault en McLaren verdiende hij miljoenen euro’s. Ricciardo is – naar onze bescheiden mening – eigenlijk veel te goed om te fungeren als testcoureur. Dat laat je Pietro Fittipaldi, Roy Nissany of een jonkie als Juri Vips doen, niet een achtvoudig racewinnaar en drievoudig pole-sitter.

Het zal ons ook niet verbazen dat Red Bull Ricciardo achter de hand houdt om de boel op scherp kan houden. Mede dankzij het internet, dat ALTIJD voor de underdog is, begint Pérez de laatste tijd praatjes te krijgen (“Max is holding me up” en de klassieker “He shows how he really is”). Ook mag Yuki Tsunoda in zijn derde seizoen goede resultaten laten zien en is De Vries een vrij onzekere factor. Met een coureur van het kaliber Ricciardo weet iedereen dat ze hun best moeten doen. Het zal niet de eerste keer zijn dat Horner en Marko gaan schuiven met de coureurs van Red Bull en AlphaTauri.

